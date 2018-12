Trabzonspor, Beşiktaş maçı için İstanbul’a gitti

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzon Havalimanı'nda İstanbul'a hareket öncesi yaptığı açıklamada çok önemli ve zor bir maça çıkacaklarını belirterek ”İnşallah sporun ruhuna, futbolun güzelliğine yakışır bir maç olur” dedi.

“Önemli bir maç ama her maç önemli, her maç zor" diyen Ağaoğlu, "Hani diğer maçlar nasıl önem arz ediyorsa aynı zorluk derecesinde olan bir maç ama her şeye rağmen almak zorunda olduğumuz bir maç. İnşallah sporun ruhuna, futbolun güzelliğine yakışır bir maç olur. İyi futbol olur yani skordan zevk alamayanlar en azından seyrettikleri futboldan zevk alırlar. Kazanan da inşallah biz oluruz” şeklinde konuştu.

Ağaoğlu, bir basın mensubunun, “Skor tahmininiz var mı?" sorusuna ise "Ben öyle şeyler yapmayayım ama maçtan sonra söylerim skoru" ifadesini kullandı.

Öte yandan Burak Yılmaz ile Onur Recep Kıvrak'ın kadro dışı bırakıldığı takımda, sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Mustafa Akbaş ile sakatlığı bulunan Juraj Kucka kafilede yer almadı.

Bordo-mavili takımın 23 kişilik kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

"Uğurcan Çakır, Esteban Alvarado, Arda Akbulut, Zargo Toure, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Joao Pereira, Zeki Yavru, Kamil Ahmet Çörekçi, Filip Novak, Luis Ibanez, Ogenyi Onazi, Batuhan Artarslan, Murat Cem Akpınar, Jose Sosa, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Olcay Şahan, Vahid Amiri, Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban, Hugo Rodallega."

İHA