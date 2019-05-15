Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında 18 Mayıs Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Tedavileri tamamlanan kaptan Sosa ve Pereira antrenmanda yer aldı.

15 Mayıs 2019, Çarşamba 18:39 Son Güncelleme:
- A +
Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında 18 Mayıs Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştiren antrenmana sakatlığı bulunan Ogenyi Onazi katılmadı. Abdulkadir Parmak’ın da sağ ayak topuğunda ağrı hissettiği ve tedbir amaçlı antrenmana katılmadığı belirtildi.

Tedavileri tamamlanan kaptan Sosa ve Pereira antrenmanda yer aldı.

Bordo-mavili futbolcular, dar alanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.

Trabzonspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...