Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında 18 Mayıs Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Tedavileri tamamlanan kaptan Sosa ve Pereira antrenmanda yer aldı.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında 18 Mayıs Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştiren antrenmana sakatlığı bulunan Ogenyi Onazi katılmadı. Abdulkadir Parmak’ın da sağ ayak topuğunda ağrı hissettiği ve tedbir amaçlı antrenmana katılmadığı belirtildi.
Tedavileri tamamlanan kaptan Sosa ve Pereira antrenmanda yer aldı.
Bordo-mavili futbolcular, dar alanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.
Trabzonspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek.