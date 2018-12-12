Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında 16 Aralık Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

12 Aralık 2018, Çarşamba 17:42 Son Güncelleme:
- A +
Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında 16 Aralık Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basına kapalı gerçekleştilen antrenmana sakatlıkları bulunan Jose Sosa, Juraj Kucka, Abdülkadir Ömür ve Ogenyi Onazi katılmadı. Bu futbolcuların tedavisinin sürdüğü ve kondisyon salonunda çalıştıkları belirtildi.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas ve yarı sahada çift kale maç yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek.

AA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.