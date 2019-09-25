Trabzonspor - Beşiktaş maçı bilet fiyatları!

Trabzonspor ile Beşiktaş Süper Lig Cemil Usta Sezonunun altıncı haftasında karşı karşıya gelecek. Trabzonspor - Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı.

25 Eylül 2019, Çarşamba 15:58
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Trabzonspor - Beşiktaş maçı bilet fiyatları!
Trabzonspor'un Süper Lig Cemil Usta Sezonunun altıncı haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı biletleri satışa sunuldu.

Buna göre 29 Eylül 2019 Pazar günü 19.00’de Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekildedir;

Batı Alt VIP Tribün – 500 TL

Batı Alt VIP Tribün – 400 TL

Batı Alt VIP Tribün – 300 TL

Batı Alt VIP Tribün – 200 TL

Kategori 1 – Batı Alt Tribün / Batı Üst Tribün – 100 TL

Kategori 2 – Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün – 90 TL

Kategori 3 – Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün – 80 TL

Kategori 4 – Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün – 70 TL

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