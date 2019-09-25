Trabzonspor - Beşiktaş maçı bilet fiyatları!

Trabzonspor'un Süper Lig Cemil Usta Sezonunun altıncı haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı biletleri satışa sunuldu.Buna göre 29 Eylül 2019 Pazar günü 19.00’de Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekildedir;Batı Alt VIP Tribün – 500 TLBatı Alt VIP Tribün – 400 TLBatı Alt VIP Tribün – 300 TLBatı Alt VIP Tribün – 200 TLKategori 1 – Batı Alt Tribün / Batı Üst Tribün – 100 TLKategori 2 – Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün – 90 TLKategori 3 – Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün – 80 TL
Kategori 4 – Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün – 70 TL