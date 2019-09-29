Trabzonspor - Beşiktaş canlı izle | Ts - Bjk canlı izle

Trabzonspor ile Beşiktaş Süper Lig'de 6. hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Trabzonspor, konuk ettiği Beşiktaş karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak üç haftalık puan kayıplarının ardından çıkışa geçmeyi arzuluyor.

Bu sezon sadece tek galibiyeti bulunan Beşiktaş ise deplasmanda galibiyet peşinde. Süper Lig'de geride kalan 5 haftada 1 galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyetle 5 puan toplayabilen siyah-beyazlı takım, son 15 sezonun en kötü ilk 5 haftasını yaşadı. Trabzonspor ise 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 6 puan topladı.

DEV MAÇA İDDAA OYNAMAK İÇİN GÖRSELE HEMEN TIKLA!

NOT: Sayfa sürekli güncellenmektedir

Mücadele başladı

Karşılaşmanın ilk 10 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. İki takım da oyuna disiplinli ve kontrollü başladı. Yapılan pas hataları ile rakip kaleye gitmek isteyen futbolcular bu isteklerini sonuca dönüştüremedi. Trabzonspor'da atakları yönlendiren Nwakaeme ise dikkat çeken isim oldu bu dakikaya kadar.

Bu haberi de okudular Trabzonspor - Beşiktaş maçında Burak Yılmaz'a şok tepki

Beşiktaş gole çok yaklaştı

20. dakikada maçın en net fırsatını Beşiktaş yakaladı. Sol kanatta topu rakibinden kurtaran Burak Yılmaz, bindirme yapan Caner Erkin'i topla buluşturdu. Çizgiye doğru inen Caner'in ortasında Oğuzhan Özyakup altı pas içerisinde topa dokunamadı. Siyah Beyazlılar mücadelede öne geçme fırsatını değerlendiremedi.

Maçtaki ilk kart 24. dakikada çıktı. Abdülkadir Parmak rakibi N'Koudou'ya yaptığı faul sonrası hakem Ali Palabıyık tereddütsüz sarı kartını gösterdi.

Mücadelede 30 dakikada geride kalırken her iki takımın da sadece birer kaleye şutu var. Oyunda savunmaların oldukça organize olduğu gözlendi.

Dorukhan topu kendi ağlarına gönderdi

Mücadelenin 31. dakikasında Trabzonspor 1-0 öne geçti. Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz topu kendi ağlarına gönderdi. Nwakaeme yerde kaldı ve Trabzonspor sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta Dorukhan Toköz'ün ters vuruşuyla top ağlara gitti ve ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.

Topu şanssınz bir şekilde kendi ağlarına gönderen Dorukhan Toköz, 33. dakikada bu sefer de maçın hakemi Ali Palabıyık tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Mücadelede kartların sayısı bu dakikalarda yükseldi. 37. dakikada Beşiktaş'ta bu sefer de sarı kartı gören isim Necip Uysal oldu.

İnanılmaz pozisyon

Karşılaşmanın 41. dakikasında inanılmaz anlar yaşandı. Beşiktaş savunmasındaki büyük boşlukta Kamil Ahmet ceza sahasına girdi. Onun şutunda top kaleciden döndü ve Nwakaeme'nin önüne düştü. Nwakaeme'ni sert şutunda ise top direkten döndü. Beşiktaşlı futbolcular ofsayt itirazında bulundular. Ancak hakem pozisyonu devam ettirdi.

Sosa'dan müthiş gol

Jose Sosa 42. dakikada müthiş bir golle takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıdı. Jose Sosa 42. dakikada müthiş bir golle takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıdı. Dorukhan'ın kafayla kendi ağlarına gönderdiği topla 1-0 mağlup duruma düşen Beşiktaş'ın yediği 2. golde de Necip'in kafasından seken top ağlara gitti.

Karşılaşmada bir sarı kart daha çıktı. Bu kez kartı gören isim Trabzonspor'dan John Obi Mikel oldu. Tecrübeli futbolcu 44. dakikada Oğuzhan'a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

Burak Yılmaz gole çok yaklaştı

Kalesinde gördüğü 2 gol sonrası Beşiktaş, rakip kalede daha fazla görünen taraf oldu. 45+2. dakikada N'Koudou'nun sol kanattan yaptığı ortada Burak Yılmaz kale sahasında topa dokunamadı.

45+4. dakikada Hüseyin Türkmen, Vida'ya yaptığı sert faul sonrası sarı kartı gören isim oldu.

Mücadelenin ilk yarısını bitiren düdüğü hakem Ali Palabıyık çaldı ve Trabzonspor 2-0'lık üstünlükle soyunma odasına moralli giden taraf oldu.

Maçın 11'leri

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Mikel, Abdülkadir Parmak, Kamil Ahmet, Sosa, Nwakaeme, Sörloth

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Necip, Vida, Caner, Atiba, Dorukhan, Boyd, Oğuzhan, N'Koudou, Burak

Maçtan notlar

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, ligde son oynadıkları Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11’inden farklı olarak Beşiktaş karşısında iki değişikliğe gitti. Karaman, savunmada Campi'nin yerine Hüseyin, Avdijaj'ın yerine ise 11’de sakatlığının ardından takıma dönen Kamil Ahmet'e forma şansı tanıdı. Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Caleb Ekuban’ın yanı sıra tedavileri devam eden Onazi ile Fernandes kadroda yer almadı.

Kamil Ahmet ilk kez

Trabzonspor’un sağ bek oyuncusu Kamil Ahmet Çörekçi, Beşiktaş müsabakasıyla bu sezon ilk kez resmi bir maçta forma giydi. Sezon başından itibaren yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan Kamil Ahmet, Beşiktaş karşısında mevkisi olan sağ bek yerine maça sağ kanatta başladı.

Serkan Asan'ın ilk heyecanı

Trabzonspor'un alt yapısından yetişen genç oyuncularından Serkan Asan, Beşiktaş maçıyla birlikte ilk kez A takımda 21 kişilik kadroda kendisine yer buldu. Ayrıca bordo-mavili takımın kadrosunda Beşiktaş karşısında kendi alt yapısından yetişen 6 futbolcu yer aldı.

Hüseyin 11'e geri döndü

Getafe ve Demir Grup Sivasspor maçlarında formasını mevkidaşı Gaston Campi’ye kaptıran Trabzonspor’un genç stoperi Hüseyin Türkmen, hafta içerisinde bordo-mavili kulüple 5 yıllık yeni sözleşme imzaladıktan sonra Beşiktaş maçında yeniden 11’deki yerini aldı.

Beşiktaş'ta 3 değişiklik

Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı ise ligde son oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkları İstanbul Başakşehir maçının ilk 11'inden farklı olarak Trabzonspor karşısına üç değişiklik yaparak sahaya çıktı. Cezalı Ljajic'in yanı sıra Douglas ile Diaby'i yedek kulübesine çeken Avcı, bu oyuncuların yerine ilk 11'de Vida, Oğuzhan ve Boyd'a görev verdi.

Şenol Güneş de tribünde

Bu arada A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de Medical Park Stadı'na gelerek Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesini tribünden takip etti.

Maç öncesi dostluk yemeği

Karşılaşma öncesi Trabzonspor Yönetim Kurulu tarafından, Beşiktaş Yönetim Kurulu'na yemek verildi. Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı yemekte iki kulüp yöneticileri de müsabaka öncesi birbirine başarılar diledi. Yemeğin ardından Mehmet Yiğit Alp tarafından Beşiktaş Kulübü’ne günün anısına çeşitli hediyeler verildi.

Maça yoğun ilgi

Trabzonsporlu taraftarlar, Beşiktaş karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi. Medical Park Stadı tribünlerinin tamamına yakınını dolduran bordo-mavili taraftarlar, karşılaşma öncesi sahaya ısınmaya çıkan futbolculara da alkışlarla moral verdi. Beşiktaş taraftarları da kendilerine ayrılan bölümün önemli kısmını doldurarak zorlu deplasmanda takımlarını yalnız bırakmadı.