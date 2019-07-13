Trabzonspor Berg için fiyat yükseltti

Trabzonspor golcü konusunda Bony’nin yanı sıra alternatif isimlerle de görüşmelerini sürdürüyor. Hugo Rodallega’nın yerini daha kaliteli bir isimle doldurmayı planlayan Fırtına yine bonservisi elinde olan Marcus Berg’le görüşüyor.

Uzun zamandır İsveçli forvet ile temas halinde olan Karadeniz temsilcisi, pazarlıklarda büyük aşama kaydetti. İmza parası ile beraber maliyeti 3 milyon Euro’yu bulan Berg, 2 milyon Euro’ya kadar düşerken, Bordo-Mavililer de senelik 1.5 milyon Euro’ya kadar çıktı. 32 yaşındaki forvetle yakın zamanda son kez pazarlık masasına oturulacak.