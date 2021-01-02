Trabzonspor Berat Özdemir için resmi teklif yaptı!

Gençlerbirliği’nin 22 yaşındaki önliberosu için kıran kırana pazarlıklar sürüyor. Yaz döneminde 2.5 milyon Euro talep eden Başkent Kulübü’ne, takas artı para teklifi sunuldu. Trabzonspor cephesi, Diabate ve Bilal’i önerdi. Avrupa kulüplerinin de yakından takip ettiği Berat’ın uzun yıllar Trabzonspor’a hizmet edecek potansiyelde olduğu düşünülürken, yönetim imkanları zorluyor. Kulüplerin anlaşması durumunda oyuncu cephesinde sorun çıkmayacak. Berat’ın Trabzonspor’a gelmeye hazır olduğu öğrenildi.



