2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu yayıncı kuruluşa özel röportaj verdi. Bordo-Mavililer'in patronu, A'dan Z'ye her konuda önemli açıklamalar yaptı. Şimdi söz Fırtına'nın 1 numarasında...

'Ahmetcan'a ciddi teklif geldi'

"Giden oyuncular olacaktır. Gitmesi kesinleşen oyuncu yok, ihtimal olacaktır. Ciddiye alabileceğim tek teklif, Ahmetcan'a geldi. Gitmesi de muhtemel oyuncuların yerini dolduracak oyuncuların da çalışması üç aşağı beş yukarı tamamlanmış durumda. Temasta bulunduğumuz, görüşmeleri devam eden 10-12 oyuncu var."

'Nwakaeme'de sorun yok gibi...'

"Nwakaeme'ye yapabileceğimiz en yüksek teklifte bulunduk. 1. sene oynadınız, ek olarak uzaması için performans kriteri. Trabzonspor'un yapabileceği bu. 33 yaşına gelmesi beni endişelendirmiyor ama benim bütçem belli, bu sınırlarda kalmak zorundayım. Para benim için önemli değil demiş. O zaman ortada bir sorun yok gibi algılıyorum ben bunu."

'Uğurcan'ın kalmasından yanayım'

"Uğurcan'ın takımda kalmasından yanayım. Çok çok iyi bir teklif gelirse... Uğurcan Çakır'ı kaleden aldığınızda, o veya ona yakın bir kalibrede kaleciyi oraya koymak zorundasınız. 10'a sattınız da, 7'ye doldurdunuz diyelim. 3 için değer mi?"

'Abdülkadir'e gelen teklifi reddetmem hayatımın pişmanlığı'

"Abdülkadir'e Manchester City'den gelen 23 milyon euroluk teklifi reddetmem, hayatımın pişmanlığı. Yusuf'u verdikten 3 gün sonra gelmişti."

'Şampiyonuz dediler, küme düşmekten zor kurtuldular!'

"'Önümüzdeki sene biz şampiyonuz...' sözü. O zaman bizim kaçıncı olacağımızı da söyle, bizi uğraştırma. Bir takımımızın hocası geçmişte 'Bu sene şampiyon biziz, diğer takımlar kendilerine yer beğensinler' dedi, küme düşmekten son anda kurtuldu. Geliştirmek için devamlı çalışmak zorundasınız. Laf üreterek olmuyor bu. Sonra antrenmanda kupa kaldırmak zorunda kalıyorsunuz."

'Olmayan sabrı bize gösterdiler'

"Biz yönetime geldiğimiz zaman, bizi bekleyen sıkıntıların farkındaydık. Yaklaşık 32 senedir Trabzonspor yönetiminin çevresinde olduğum için, 30 yıl önemli bir birikim. Camiayı tanımak ve beklentileri algılamak açısından. Şampiyonluğu ilan ettikten sonra taraftarımıza ve camiamıza teşekkür ettim. Daha önce hiç olmayan sabrı bize gösterdiler ve bize inandılar."

'Camianın desteğiyle zor süreci aştık'

"2019-2020 sezonu bizim için erken bir şampiyonluk olurdu. Sürekli o yarışın içinde olduğumuzu ifade etmiştik. Geldiğimizden bir sonraki sene UEFA'da gruplara kaldık. Ama orada pandeminin etkisiyle, çok zorlu bir süreç oldu. İlk defa seyircisiz maçlar oynandı. Gerçekten çok zordu. Belirli bir süre ara verildi. Orada ivme kaybettik. Doğal olarak farklı faktörler de devreye girdi. Sezonu ikinci tamamladık. UEFA ile imzalanan bütçeye aykırından dolayı Avrupa'dan men cezası aldık. O süreç bizi olumsuz etkiledi. Camia bize orada sabır gösterdi. Orayı camianın da desteğiyle çok kısa sürede atlattık."

'Konyaspor kök söktürdü'

"Takip eden sene lige istediğimiz başlangıcı yapamadık. 20-25 milyon euro gelir bekliyorsunuz, Avrupa'dan gelince bunlardan mahrum kalıyorsunuz. Trabzonspor'un geliri birse, Beşiktaş 'ın üç buçuk. Galatasaray 'ın ve Fenerbahçe 'nin beş buçuk. Ama bir şeyi de ihmal etmeyelim 12 milyon euro bütçeli Konyaspor bu sene herkese kök söktürdü. Burada önemli olan bir şey var. Fazla para harcayıp başarı elde edemeyeceğinizi gösteriyor. Güçle zekayı birleştirmeniz gerekiyor."

'Kayıpları başkalarına kesmedik'

"Bazı insanların anlayamadığı şey şu; Biz son iki senedir tamamen kendi işimize odaklandık. Sağımıza, solumuza bakmadık. Sahanın içine odaklandık. Kendi eksiklerimizden gelen kayıpları başkalarına kesmedik. Sporun farklı branşlarında bu var, diğerlerini suçla. Bu yapılan bir şey ama sürekli yapınca camianız da size inanmamaya başlıyor. "Sizin hiç mi suçunuz yok?" diye soruyor. Son 3 ayda bizi bunların içine çekmeye çalıştılar. Biz hep geri çekildik, bunlara verilecek cevap vardı ama o gün değildi. Trabzonspor, sadece saha içine odaklandı."

'Ayağına top değmeden oyuncuyu gönderiyorsunuz'

"Biz geçen sezonun Şubat ve Mart aylarında bu sezonun planlamasını yaptık. Transfer listesi hazırdı Nisan'da. Hazırlık maçları, kamp programı belliydi. Biz bunları yaparken, rakiplerimizden bazıları hoca ile anlaşmamıştı. Hocanızla imzalamadığınız zaman, transfer de yapınca, antrenör gelince sistemimi uymuyor deyip, ayağına daha top değmeden, cebine de para koyup bir başka takıma göndermek zorunda kalıyorsunuz oyuncuyu."









'Futbol ekonomimiz açmaz içinde!'

"Ülke futbol ekonomisi çok kritik bir noktada, çok ciddi bir krizin ortasında. UEFA'nın bir rapor yayınladı. Kimse farkında değil. 3 ülkenin futbol bütçesi negatifte. Bunlardan biri Türkiye. Türkiye, eksi yüzde 150. Sadece oraya bakınca bile ne kadar bir açmaz içinde olduğunu görüyorsunuz futbol ekonomisinin."

'Algıyla yattılar, algılayla kattılar"

"Algıyla yattılar, algıyla kalktılar. Trabzonspor için imzalanmış bir proje dediler. 1 milyarım yapılandırıldıysa, 3 kulübün 10 milyarın üstünde bir borcu yapılandırıldı. Bunun amacı UEFA'yı rahatlatmak ve borçları ödenebilir takvime bağlamaktı."



