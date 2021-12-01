Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İtalyan medyasına özel röportaj verdi. Ağaoğlu kulübün durumu hakkında, transfer, şampiyonluk ve birçok konu hakkında konuştu.

"İlk iki yıl çok zorlandık"

SporPress24 sitesinden gazeteci Manos Staramopoulos'a konuşan Ağaoğlu, "Göreve geldiğimizde takım mali anlamda ciddi bir sıkıntı içerisindeydi. Biz elimizden geleni yaptık ve kulübü bu sıkıntıdan kurtarmayı başardık. Dürüst olmak gerekirse ilk iki yıl çok zorlandık. Ama asla pes etmedik. Her şeyden önce kulübün finansmanını toplamaya gayret ettik. Daha sonra FIFA ile iletişime geçtik ve tüm sorunlarımızı çözdük.

Hayatımın yüzde 80'ini kulübe adıyorum. Ama hiç üzülmüyorum çünkü bunun hayatımın bir parçası olduğunu hissediyorum.

"Bütçeyi 4-5 kat azalttık"

Kulübü finansal olarak ayakta tutabilmek için bütçeyi 4-5 kat azalttık. Maaşlar 23 milyon Euro idi. Biz göreve geldiğimizde 40 milyon Euro'ya yakındı. Biz o rakamı 15 milyon Euro'lara kadar düşürdük, ardından liderliğe oynamak için doğru oyuncuları aramıza kattığımızdan emin olduk.

Şampiyonlar Ligi sözleri

Aynı dili konuşan, aynı kültüre sahip oyuncuları doğru fiyata almaya çalıştık. Futbolcu satmaya da başladık Norveçli Sörloth'u 23 milyon Euro'ya RB Leipzig'e sattık. Şampiyonlar Ligi'nde oynarsak açıkçası farklı ihtiyaçlara için de bir strateji geliştirmemiz gerekcek.

"Genel olarak hatalar yaptık"

Genel olarak hatalar yaptık, ancak mümkün olduğunca çok az. 600 kişilik inanılmaz bir futbol akademimiz var. 10 ila 19 yaş arası. 20 yıl önce kuruldu. Elbette bu görev kolay değil. Çocuklara ders veren 12 öğretmenimiz var. İyi oyuncular kadar iyi insanlar da yetiştirmek istiyoruz.

Hedefimiz şampiyon olmak"

Hedefimiz uzun bir aradan sonra şampiyon olmak ve ardından Avrupa'da oynamak. Kolay olmayacağını biliyoruz. Taraftarlarımız takımı seviyor. Türkiye'de en popüler takım. İster evde, ister deplasmanda olsun futbol oynamayı ve stada gelen taraftarları mutlu etmeyi amaçlıyoruz. Problemleri veya tartışmaları sevmiyoruz.

Marek Hamsik transferi hakkında

Marek Hamsik'i transfer etmeden önce birkaç şeyi inceledik, çünkü daha önce de söylediğim gibi belirlediğimiz bir strateji ile hareket ediyoruz. Sonra Marek Hamsik'le konuştuk. Onun hırsının ve hedeflerinin bizimkinle beraber örtüştüğünü gördük.

"Siopis ve Bakasetas harika oyuncular"

Şanslıyız çünkü Anastasios Bakasetas ve Manolis Siopis harika ve bizim için çok önemli oyuncular.

Transfer açıklaması

Muhtemelen bir üçüncü Yunan oyuncuyu daha transfer edeceğiz (Görüşmeler devam ediyor / Georgios Kyriakopoulos)" dedi. (Ajansspor)