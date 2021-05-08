Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla tamamladı. Bordo-Mavili kulübün Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.

''GERÇEKTEN ZOR BİR SEZONDU''

Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı: "O kadar enterasan konumdayız ki bütün maçları alsak da versek de sıralama değişmiyor. Motive etmekte hedef açısından baktığın zaman zor. Buna rağmen sakatlığın yaşanmadığı garip bir dönem yaşadık. 3 günde bir maç oynadık, sakatlıklar yaşadık pandemiden dolayı. Oyuncularımızın yükü ve teknik heyet üzerindeki yükü zorlaştırdı. Takım sayısınına artmış olması devre arasının verilememiş olması zordu. Gerçekten zor bir sezondu’’









''SEYİRCİ İLE OYNAYABİLECEĞİMİZ BİR SEZON OLUR''

‘’Maddi açıdan baktığınız zaman çok daha fazla sıkıntılı sponsor gelirlerin düştüğü ürün satışların yüzde 70 oranında düştüğü bir dönem yaşadık. Naklen yayın ve galibiyetten aldığımız para 2 milyona düşmüş durumda. Yüzde 70 bir azalma var. Tekrar ediyorum. Uzun süre unutulmayacak bir sezonu yaşadık. Sezon 5 Ağustos tarihinde başlayacak. Salgından uzak daha farklı taşların yerine oturduğu oynanan futbolun nitelendirildiği bir sezon olur. Seyirci ile oynayabileceğimiz bir sezon olur diye umut ediyorum’’

''2 OYUNCU İLE PRESNİPTE ANLAŞTIK, 2 OYUNCU İLE CİDDİ BİR ŞEKİLDE GÖRÜŞÜYORUZ''

‘’Önümüzdeki sezon çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yurt dışından 2 futbolcu ile prensip anlaşmasına vardık. 2 oyuncu ile ciddi şekilde görüşmelerimiz devam ediyor. Her şey kulübün ekonomisine bağlı. Bir taraftan zirveyi zorlayacak, zirve yarışına ortak olacak bir takım kurmaya çalışırken 3 sene zar zor toparladığımız ekonomiyi korumaya mecburiyetimiz var''

UĞURCAN ÇAKIR GİDECEK Mİ?

''Geçtiğimiz hafta bir İtalyan gazeteci aradı Uğurcan ile ilgili. Söz konusu olan oyuncu Avrupa’nın en iyisi dedim. Pırlanta değerinde bir oyuncu. Allah nazarlardan korusun. Bu Trabzonspor’un gururu. Trabzonspor’un başarısıdır. Trabzonspor altyapısının başarısıdır. Bir oyuncumuz Lille’de Yusuf Yazıcı. Abdülkadir Ömür var bugün gündemde olan Uğurcan Çakır var. İnşallah Avrupa’nın en iyi takımlarından birine gider. Bugün için baktığınız zaman bütün istatistikleri değerledirdiğiniz zaman Türkiye’nin bir numaralı futbolcusu konumunda. Bana göre onlarca müşterisi olan bir oyuncudan bahsediyoruz’’

'BENİ ELEŞTİRECEKLER HOCA ÜZERİNDEN ELEŞTİRİ YAPMASIN'

‘Birlikte yürüttüğümüz bi program. Hoca bunun merkezinde. Benim görev sürem Aralık’ta bitiyor. Hocanın 2 sene daha mukavelesi var. Benim alakalı hesabı olan insanlar olabilirler. Bu hesabı benimle göreceksiniz. Bu hesabı başası üzerinden görürseniz bu kulübe zarar verir. Hiçbir sıkıntı yok. İlk defa rahat bir nefes aldığımız için önümüzdeki sezonun planlamasını ve çalışmalarını sağlıklı bir şekilde getiriyoruz. Bu birilerini rahatsız etmiş olabilir’’

'YENİ GELECEK BAŞKAN BORÇSUZ KULÜP DEVRALACAK'

‘’Geldiğimiz zaman ısrarla söylediğimiz ifade ettiğimiz ve camiamız tarafından değerlendirmesini talep ettiğimiz şey şuydu. Bir kulüp ekonomisini düzeltemezse hiçbir şekidle sürüdürebilir bir başarıyı yakalayamaz. Şu an itibariyle bunu belki ilk defa söyleyeceğim. Belkide Trabzonspor tarihinden ilk defa Aralık kongresinden sonra seçimi kazanıp kulübün kapısını açık merciye giren başkan ve yönetim ertesi gün bir kuruş para ödemesiyle borç ödemesiyle yüz yüze gelmeden kapıyı açacak ve işine bakacak. Kulübü o noktadan bu noktaya taşıdık. Biz girdiğimiz zaman ilk gün ödememiz gereken para 85 milyon liraydı. Toplamda 240 milyon lira ödeme vardı. Kulüp o noktandan bu noktaya geldi’’