Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’ndan penaltı isyanı!

Uzatmalarda Hatayspor lehine çalınan penaltı ve Uğurcan’ın ilk atışı kurtarmasının ardından penaltının tekrarlatılmasıyla ilgili Trabzonspor cephesi hakeme tepki gösterdi.

Maçın ardından oldukça sinirli olan Başkan Ahmet Ağaoğlu, “Bugün kötü yöneten bir hakeme maç verdiğiniz zaman ertesi hafta hiçbir hakemden iyi yönetim beklemeyin. Bu sistem bozuk. Sürekli söylüyoruz. Böyle ortamda marka değeri mi olur! MHK Başkanı ile daha önce konuştum. Öyle şeyler anlatıyorlar ki, işin içinden çıkamazsınız. Beyniniz o kadar karışıyor ki! Penaltı pozisyonunu defalarca izledim. Benim gördüğüm bir temas yok. Penaltı kurtarılıyor, tekrarlatıyorsun. Ceza sahasına oyuncu giren tek penaltı bu mu, böyle kaç penaltı tekrarlandı? Soruyorum. Başkası var mı?” dedi. Hakemlerin ligi dizayn ettiği iddialarına değinen Ağaoğlu şunları söyledi:

‘O hakemler maç yönetiyor!’

“Levent Tüzemen yazdı. 7 hakem ligi dizayn etti diye ciddi bir itham ortaya attı. 1 hakemle konuşmuş, o hakem ‘geçen sezon o grupta ben yoktum’ demiş. O hakemler hala bu ligde maç yönetiyor. 4-5 gün geçti. Bekliyoruz. Bir ses çıkmadı. Herkes ölüm uykusunda, MHK ölü taklidi yapıyor. Kulüpler Birliği’nin bir MHK çalıştayı var. 4 eski MHK Başkanı ile görüştük. Bazı raporlar aldık. Çok enteresan sonuçlar çıkacak. Hakemlik yapısı sağlıklı değil”