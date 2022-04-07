Ligde şampiyonluğa koşan Trabzonspor , mutlu son için geri sayıma geçerken bir yandan da ligin 'tescil edilmemesi' yönünde birtakım girişimler olduğu da konuşulmaya başlandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından 13 hakemin görevden alınması ve sonrasında Tahkim Kurulu'ndan dönmesiyle başlayan tartışmalara Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan tepki geldi.

Okan Üniversitesi'nde bordo- mavili ekibe verilen 'Yılın Takımı' ödülünü alan Başkan Ağaoğlu, törenin ardından soruları yanıtladı. Ligin tescili hakkındaki tartışmaların anlamsız olduğunu belirten Ağaoğlu, "İddiaları ortaya atan insanların ciddiyetine bakmak lazım. Açıkçası biz hiç ciddiye almıyoruz" dedi.

Sabah







