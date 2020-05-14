Trabzonspor'da idmanlar neşeli geçerken, futbolcuların temposunun her geçen gün daha da arttığı öğrenildi. İlk günlerde tedirgin olan oyuncular, testlerin negatif çıkmasıyla moral buldu. Başkan Ahmet Ağaoğlu da takımı yakından takip edip, teknik direktör Hüseyin Çimşir'den sürekli bilgi alıyor.

'Şampiyon olacağımıza inanıyoruz'

"Biz hazırız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz" diyen futbolcularına mesaj gönderen Ağaoğlu, ligin başlangıç tarihi üzerindeki tartışmalara kulaklarını kapatmalarını istedi. Ağaoğlu, "Kimin ne söylediğine bakmayın. Biz devletin alacağı her karara saygı duyacağız. Ancak şunu bilin ki şampiyonluk yolunda takımımıza güveniyoruz ve inanıyoruz" dedi.

Sabah



