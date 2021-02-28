Süper Lig'de 27. hafta dev bir maça sahne oldu. Zirve mücadelesi veren iki takım Trabzonspor ile Fenerbahçe, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Maçı sarı lacivertliler Pelkas'ın attığı golle 1-0 kazandı.

Maç sonrasında Trabzonspor'un başkanı Ahmet Ağaoğlu, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya sert tepki gösterdi.

İşte Ahmet Ağaoğlu'nun sarf ettiği sözler:

Bakasetas'a yaptığı hareketi uzaydan inceleseniz çok net bir şekilde sarı kart ve penaltı. Ekuban'ın pozisyonu var. Ekuban'a 5. dakikada ilk hareketinde sarı kart gösterilmesi... Birilerine göre iyi bir hakem olabilir. Birilerine göre uğurlu bir hakem olabilir gözbebeği olabilir. Yükselen yıldızı olabilir ama o yıldız bizim maçlarımızın haricinde nerede yükseliyorsa yükselsin. Kime uğurlu geliyorsa gitsin onların maçını yönetsin. Geçen seneden bu yana bizim Yaşar Kemal Uğurlu'dan çektiğimiz kalmadı. Kendisi zaman zaman vermiş olduğum kararlarda hiçbir art niyet yok her insan hata yaptığı gibi ben de hata yapabilirim gibi ifadeler kullanmış. Eğer bu kadar hatayı üst üste bizim maçlarda yapıyorsan yapacağın iki şey var. Ya kendini eğiteceksin, bu kadar hata üst üste yapılmaz, yapamıyorsan da bu işi bırakacaksın. Hakem bu maçın önüne geçmemeliydi ama maalesef geçti.

Kötü oyun bizim problemimiz. Bizim çözmemiz gereken bir sorun. Biz kendi problemlerimizi çözeriz ama hakem kararlarının tartışıldığı, konuşulduğu bir maçta olmuyor. Herkes emek veriyor, herkesin bir gayreti var. Hatalar bize ait olan hatalar, sorumlusu biziz. Bu kadar önemli bir maçta bariz hatalar yapan hakemin vermiş olduğu kararları da masumane kararlar olduğunu kimse kusura bakma ama saflığın biraz ötesine geçer.

Seriler bizim için bir ifade etmiyor. Bir maçta puan kaybedersiniz ve sıfırdan başlarsınız. İyi giden bir grafiğimiz vardı, iyi puanlar da topladık. Yarışın içerisine girdiğimizi de söyleyebilirim. Bir maç kaybetmeyle bu yarışın gerisinde kalacağız diye bir şey yok. Pek doğru bir bakış açısı olmaz. Önümüzde Kasımpaşa maçı var. O maçı kazanmak sonrasında Alanya maçı var. Maç, maç ama bugün oynadığımızdan daha iyi oynamak zorundayız. Bunu yapabilecek gücümüz ve oyuncularımız var. Karalar bağlamamak lazım. Dış faktörlerin de maçın neticesine etki etmesi hoş bir şey değil. Uzun zamandır hakemlerle alakalı yorum yapmaktan kaçındık. Kazandığımız maçlarda da hakem hataları vardı. Bunların bir şekilde eğitimlerle, değerlendirmelerle olan inancımızı sonuna kadar muhafaza ettik. Hemen hemen her maç çıkışında bir kulüp başkanı, yöneticisi, teknik direktörler bireysel olarak bunları dile getiriyorlar ama değişen bir şey yok. Ben göreve geldiğimden bu yana 4 merkez hakem kurulu değişti. Demek ki bu kadar değişim oluyorsa ve bir şey değişmiyorsa sıkıntı MHK'da değil. Yarın aynı şekilde Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın Galatasaray'ın başına geldiği zaman, onların yöneticileri konuştuğunda değişen bir şey yoksa, bunun tepkisini hep birlikte koymamız lazım. Sistemde değişmesi gereken bir şey varsa o zaman hep birlikte hareket etmemiz lazım. Bireysel olarak gösterilen tepkiler bir şey anlam ifade etmiyor. Adalet mi istiyoruz ya da adaletsizlikten pay mı almak istiyoruz. Bunlara sesimizi çıkarmayıp, arkamızı dönüp gidiyorsak bunu hak ediyoruz demektir. Hakemlerin kararlarından hemen hemen herkes şikayetçi.