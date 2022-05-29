Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Sezonu’nda geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden ve sezona adı verilen İttifak Holding Konyaspor ’un oyuncusu Ahmet Çalık’ın ailesini ziyaret etti.

Bordo Mavili ekibin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Konya’da gerçekleşen ziyarette Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun yanı sıra İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ve yöneticileri ile Ahmet Çalık’ın annesi Nurhan Çalık, babası Ali Çalık ve kardeşi Emir Çalık yer aldı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Çalık ailesine taziye dileklerinde bulunduktan sonra, minyatür bir şampiyonluk kupası ile tüm takımın imzaladığı şampiyonluk formasını ve şampiyonluk madalyalarından birini aileye hediye etti.

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