Süper Lig ’in ilk devresinde geçen sezona göre geride kalan Trabzonspor ’da saha sonuçlarındaki kötü gidişat ve teknik direktör Abdullah Avcı’nın ayrılığı iddiaları üzerine kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu yazılı açıklama yaparak camiaya seslendi.

'ENDİŞELERİ GİDERECEK TEDBİRLER ALINACAK'

Abdullah Avcı ile bugün İstanbul’da görüşerek son tabloyu değerlendiren Ağaoğlu, olumsuz saha sonuçlarının camiada yarattığı endişeleri giderecek tedbirlerin alınacağını belirtti. Ağaoğlu açıklamasında, "Futbolda zaman zaman olumsuz sonuçları ve gelişmeleri Trabzonspor olarak da yaşıyoruz. Önemli olan bundan sonrasında hataların tekerrür etmemesi için kısa, orta ve uzun vadede alınması gereken tedbirlerdir" dedi.

"BÜTÜNLÜĞÜMÜZÜ KAYBETMEYELİM"

Yönetim olarak Abdullah Avcı’ya güvendiklerini belirten Ağaoğlu, "Bunları her aşamada geniş kapsamlı bir şekilde ele aldık. Sorunları masaya yatırdık. Çözüm önerilerini ve alınması gereken tedbirleri tartıştık. Trabzonspor camiası endişe etmesin. Takımına güvensin. Desteklemeye devam etsin. Trabzonspor her yönüyle büyüktür ve bütünlük içindeki bir camiadır. Bu bütünlük yönetimimiz, takımımız, hocamız ve taraftarımızladır. Bu bütünlüğümüzü asla kaybetmeyelim. Hocamıza güvenimiz tamdır ve takımımız bu olumsuzlukları alacağı başarılı sonuçlarla giderecektir" ifadelerini kullandı.