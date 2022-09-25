Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yeni Şafak gazetesine açıklamalarda bulundu.

Takım olarak başarısızlığı kabul etmeyen bir karaktere sahip olduklarını belirten Ağaoğlu, "Hem futbolculuk yetenekleri hem de karakterleri üst düzeyde isimlerden kurulu bir takımımız var. Taraftarlar ve camia kadar onlar da yenilgiyi, başarısızlığı kabul etmeyen karaktere sahipler. Takımda başarıya doymuşluk gibi bir durum da söz konusu değil. Hala başarıya açız. Yine şampiyonluğun en büyük adayıyız" dedi.

Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı'yla ilgili ise "Avcı, modern futbolu yakından takip ediyor. Futbol felsefesi olan bir teknik adam. Camia olarak kenetlendiğimizde yapamayacağımız iş yok" açıklamasında bulundu.







