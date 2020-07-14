Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Konuyla ilgili TFF'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET ALİ AĞAOĞLU'nun 13.07.2020 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.







