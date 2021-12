Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Nwakaeme konusunda şüphe olmasın!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Bordo-Mavililer'in patronu gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Ağaoğlu'nun açıklamaları:

"Maç maç baktığımızda Fenerbahçe , Galatasaray , Beşiktaş ... 20 puan oldu ama yaşadıkları türbülansı göz önünde aldığımızda ben hala Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ı yarış içinde görüyorum. Göze hoş gelen futbol göz önüne aldığımızda Hatayspor, Başakşehir, Konyaspor, Karagümrük güzel futbol oynuyor. Sezon başladığında Trabzonspor takımı tam kadro halinde, maçlara başladı. En büyük avantajlardan bir tanesi bu. Bunu her zaman yapmak mümkün olmuyor. Kulübün ekonomisini sağlam temellere oturtmanız lazım. Trabzonspor 1 milyar 380 milyon TL borcu var. Yapılandırılmış borç 900 milyonun üzerinde. 40 milyon Euro’luk kadroyu 16 - 17 Milyon Euro’ya indirdik. İkinci sene de o bütçeyle devam ettik. Bu sene şampiyonluğu hedef olarak belirlediğimiz için 23 Milyon Euro net maaşla gidiyoruz."

Trabzonspor Devlet desteği alıyor mu?

"Bütün girdisi çıktısı, hesabı KAP ile paylaşılan kulüp. Bunu söyleyenlere her zaman şunu söylüyorum. Bütün hesaplar açık. Gelip, 1 kuruş kaynağı belli olmayan, bir girdi tespit ederlerse, ben soy isminin üzerine kocaman bir çizgi çizerim. Bugün borsada işlem gören 4 büyük kulüp var. Yaptığınız her harcamayı, imzaladığınız her sözleşmeyi kamuoyu ile paylaşmak zorundasınız. Algı yaratmak için bunlar söyleniyor ama, bu insanların hepsinin hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Hepsiyle yargı önünde hesaplaşacağız."

'2 oyuncuyla pazarlıklarımız devam ediyor'

"Yaz transfer döneminde bütün detayları 3-4 ay evvel tespit etmiştik. Ara transferde de yaptık bunu. Ancak TL’nin yabancı para birimleri karşısında değer kaybından sonra bir kez daha masaya yatırdık bu konuyu. Elimizdeki alternatiflerin içinde o çerçevede, daha önce mutabakata kaldığımız Kouassi ile anlaştık. Mevki vermeyeyim ama 2 oyuncuyla da pazarlıklarımız devam ediyor."

'Sörloth'u almak kolay değil'

"Sörloth'u almak kolay değil, ara transferde gündemimizde yok. Real Socieadad’ın elinde opsiyon. Nisan ayında kullanmadığı takdirde Leipzig'e geri dönecek. Nisan ayına kadar da kolay kolay onu oradan almak kolay değil."

'Nwakaeme konusunda kuşkunuz olmasın'

"Sorumluluğu hocaya verdiğiniz yerde bütün yetkiyi hocaya vereceksiniz. Genel kurulda o işin sorumluluğunu bize verdiler. Yetki de bizde. Tony gerçekten sevdiğimiz bir oyuncu. Şu an itibariyle baktığımızda Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür ve Anthony Nwakaeme... 3,5 yıldır hep birlikteyiz. En eski oyuncularımızdan birisi. O yetkiyi bize verdiği için Genel Kurul, biz merak etmesinler hem kulübün menfaatleri doğrultusunda sevdiğimiz beğendiğimiz, pek çok yönden farklı bir insan Nwakaeme ile o işi en iyi şekilde neticelendireceğimize kimsenin kuşkusu olmasın."

'Gervinho'nun lisansı askıda'

"Gervinho'nun lisansını askıya alacağız. Yabancı hakkını kullanmak için. Sözleşmesini askıya aldı, onun yerine Koaussi ile imzaladık."