Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Lider oluruz!

UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor yarın akşam Kızılyıldız'la kozlarını paylaşacak. Bordo-Mavili kafile zorlu maç öncesinde Sırbistan'a giderken, Başkan Ahmet Ağaoğlu da açıklamalarda bulundu. Kritik karşılaşma hakkında konuşan Fırtına'nın patronu, "Puanlara baktığımız zaman dengeli bir grup. Hiç beklenmedik sonuçlar alınıyor. Önümüzdeki 2 maçtan 6 puan alırsak gruptan çıkıyoruz. Planımız bu. Kızılyıldız maçından 1 puan alırsak, diğer maçların sonuçları belirleyici olacak. Belgrad'daki atmosfer o kadar önemli bir faktör değil. Bizim oyuncularımız, rakip seyircinin baskısıyla pozitif olarak etkileniyor. İyi bir sonuçla ülkemize döner ve Ferençvaroş maçını kazanıp lider oluruz" dedi.

'Biz neden susuyoruz?'

Süper Lig 'deki hakem tartışmalarına da değinen Ağaoğlu, "Herkesin görüşüne saygı duyuyorum. Biz bir sene önce karar aldık. Hakem konusunu gündemimizden kaldırdık. 35 senedir futbol aleminin içindeyim. 35 sene önce konuşulanlar neyse bugün değişen bir şey yok. Aynı şeyler yaşanıyor. Sorunlar aynı sorunlar ve hepsi masada. Hakemler sahadaki maçı yönetin. Trabzonspor lehine ve aleyhine 10'larca çalınan çalınmayan düdük var. Aynı şekilde rakiplerimizin de lehine ve aleyhine çalınmayan düdükler var. Biz bunları hakem hatası olarak değerlendiriyoruz. Biz neden 1 senedir susuyoruz hakemlerle alakalı olarak Trabzonspor Kulübü olarak? Trabzon'a geldiği zaman, Trabzonspor'un maçını yönettiğiniz takdirde kulüpten kaynaklı baskı olmayacak, taraftar hariç. Taraftar, hakemi baskı altına almaya çalışır" ifadelerini kullandı.









(A Spor)