Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başakşehir maçının ardından sert konuştu.

“Bariz bir penaltı var. İşte olmuyor. Antep’te sayılmayan gol, burada VAR’a bile gidilmeyen penaltı” diyerek sözlerine başlayan deneyimli teknik adam, “Bir şeyler yerine oturmuş değil. Bu seyircisiz oyundan en fazla etkilenen biziz. Hafta içinde 41 bin taraftar istemiştik. Seyirci desteğinden yoksun kaldık. Rakibin seyircili oynadıkları maç sayısı çok az. Onlar alışıklar. Motivasyon ve konsantrasyon anlamında sıkıntı yaşadık. Üstesinden gelmeye çalışsak da ilk yarı fırsatları değerlendiremeyince ikinci yarı 1 pozisyonla golü buldular. Bize yarayan bir skor değil.” ‘Kimler istiyor!’ Erteleme gündemiyle ilgili de konuşan Ağaoğlu, “Maçlar uzun süre ertelenirse, 1 ay sonra boşanma davalarına bakacak hakim bulamayız. Futbol, bu ülke insanının deşarj olduğu bir olgu. Kimler ertelensin istiyor? Ona bakmak lazım. Bugüne kadar insan sağlığı konusunda bu kadar hassas değildik de, şimdi mi bu kadar hassas olmaya başladık?” dedi.