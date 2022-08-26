Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Avrupa Ligi kura çekimi değerlendirdi

Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a elenerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Trabzonspor 'un kura çekimi sonrasında rakipleri belli oldu. Bordo mavililer, Kızılyıldız, Monaco ve Ferencvaros ile eşleşti.

Bu eşleşme sonrasında Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kurayı değerlendirdi. Ağaoğlu, bu gruptan çıkabileceklerini söylerken, Süper Lig şampiyonunun Şampiyonlar Ligi ön eleme oynamasının Türk futbolu adına düşündürücü bir durum olduğunu ifade etti.





İşte Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları:

Çıkabileceğimiz bir grup. G Grubu'nu tercih ederdim ama iki Fransız takımı aynı grupta olamayacağı için Nantes ile yer değiştirdik. Yine de çok dengeli bir gruba düştük.

Ülke futbolu olarak bugüne geldiğimiz noktayı iyi analiz etmemiz lazım. Bunda hepimizin çok büyük sorumluluğu var. Algılar üstünden kendi takımlarımızın başarısı için koşarken ne kadar yanlış varsa hepsini yaptık ve şu anda bulunduğumuz durum bu.

Sırbistan şampiyonu direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne giderken, Türkiye Ligi şampiyonunun elemeler oynamak zorunda kalması bize bir şeyler anlatıyor. Hepimizin şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Bizim grupta yer alan Kızılyıldız, Sırbistan şampiyonu olursa gelecek sezon direkt Şampiyonlar Ligi gruplarına katılacak. Bu herhalde, iki lig arasındaki güç farkını en iyi şekilde ortaya koyan bir değerlendirme. UEFA'nın terazisi şaşmaz, hep doğru tartar.

Burada hem Fenerbahçe hem Trabzonspor hem Başakşehir hem Sivasspor 'a çok büyük sorumluluk düşüyor. Erittiğimiz ülke puanı için önemli maçlar oynayacağız. Fenerbahçe'nin de mücadele edebileceği bir gruba düştüğünü düşünüyorum.