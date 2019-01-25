Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu hastaneye kaldırıldı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, aşırı strese ve üzüntüye bağlı kilo kaybından dolayı hastaneye kaldırıldı.

25 Ocak 2019, Cuma 17:05
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Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu hastaneye kaldırıldı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, aşırı strese ve üzüntüye bağlı kilo kaybından dolayı hastaneye kaldırıldı. 

Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, aşırı strese ve üzüntüye bağlı kilo kaybı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Fulya'da bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Ağaoğlu'nun 10 gün içinde 4 kilo kaybettiği ve uyku problemi yaşadığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre İstanbul'da bulunan Ağaoğlu öğle saatlerinde kendisini kötü hissedince yakınları tarafından hastaneye götürüldü. 

Tedavisine başlanan Ahmet Ağaoğlu'nun sağlık durumu ile ilgili önümüzdeki saatlerde açıklama yapılması bekleniyor. 

(İHA)

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