Trabzonspor - Basel maçı canlı izle - Ts Basel canlı yayın

UEFA Avrupa Ligi’nde 5 yıl sonra gruplara kalan ancak macerasına Getafe yenilgisi ile başlayan Trabzonspor, İsviçre ekibi Basel ile kozlarını paylaşıyor.

Avrupa gruplarında uzun bir aradan sonra taraftarının önüne çıkacak Trabzonspor, güçlü rakibini mağlup ederek C Grubu’nda ilk 3 puanını hanesine yazdırmayı hedefliyor. Medical Park Stadyumu’nda oynanan kritik karşılaşma saat 22.00’de başlayacak ve beIN SPORTS 1’den naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

MAÇ BAŞLADI

Basel maça iyi başladı. Henüz ilk dakikada ceza sahasında topla buluşan Bua, kaleye şutunu gönderdi. Top üstten auta çıktı.

5. dakikada Basel ceza sahasının hemen gerisinde topla buluşan Sturridge, sol ayağıyla topa vurdu. Fakat, top farklı şekilde dışarı çıktı.

17. dakikada Trabzonspor, gole çok yaklaştı. Kullanılan kornerde Omlin, boşa çıkınca arka direkte Campi vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

GOL | Basel, 20. dakikada Trabzon deplasmanında öne geçti. Kullanılan köşe vuruşunda savunmadan ileri çıkan Widmer, ön direkte iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-1

SARI KART | 23. dakikada Bua'ya sert müdahele yapan Doğan Erdoğan sarı kart gördü.

GOOOOOOOL | Trabzonspor, 26'da Abdulkadir Parmak'la eşitliği yakaladı. Sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Parmak, Basel kalesine muhteşem bir şut gönderdi. Uzak direğe giden topta Omlin çaresi kaldı, Fırtına skoru dengeledi. 1-1

SARI KART | 34. dakikada Xhaka, Doğan Erdoğan'a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

Mücadelenin ilk 45 dakikası 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

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Trabzonspor - Basel ilk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Novak, Campi, Hüseyin, Hosseini, Mikel, Doğan, Abdülkadir Parmak, Avdijaj, Sturridge, Sörloth

Basel: Omlin, Widmer, Erdal Cömert, Alderete, Petretta, Frei, Xhaka, Zuffi, Bua, Stocker, Ademi



