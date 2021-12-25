Trabzonspor - Başakşehir maçının öne çıkan rakamları

Trabzonspor 'da gelen üst üste sakatlıklar sonrası Abdullah Avcı’nın nasıl bir çözüm bulacağı merak konusu oldu.

Trabzonspor son maçında Altay'ı 2-1 mağlup etti. Takım, bu sezon şimdiye kadarki en kötü performanslarından birini sergiledi. Bordo mavili takımı atakta tutan Uğurcan Çakır'ın olağanüstü oyunu ve Cornelius'un kusursuz bitirişi sayesinde maçtan 3 puanla ayrıldı. Ev sahibi ekip şampiyonluğun açık ara favorisi ve en iyi futbolu oynuyor, ancak geride çok fazla şans vermeye devam ediyor. Başakşehir'in gol atması muhtemel.

Başakşehir, son maçta Giresunspor'u 3-1 mağlup etti. Emre Belözoğlu'nun takımı maçın ilk düdüğünden son dakikasına kadar kontrollüydü ve galibiyeti sonuna kadar hak etti. Genç menajer, Süper Lig 'in en zorlu deplasman maçlarından biri öncesinde kilit oyuncularından bazılarını dinlendirerek rotasyon yapabildi. Rakipleri gibi Başakşehir de yüksek tempolu ve kısa paslarla topa sahip bir futbol oynuyor, bu yüzden sonucu kimin orta sahasının üstün olduğuna bağlı olacak ilginç bir mücadele olacağa benziyor.

Trabzonspor'un harika iç saha performansı rakibi karşısında 1 adım öne çıkartıyor.

Oran Analizi

Trabzonspor için 3.5 üst oranı 2.65 olduğunda toplam 4 maçın hepsi 3.5 alt, ilk yarı 1.5 alt oranı 1.34 olduğunda toplam 3 maçın hepsi ilk yarı 1.5 üst bitti.

Başakşehir için 3.5 üst oranı 2.65 olduğunda toplam 7 maçın %86 kısmı 3.5 alt bitti.



