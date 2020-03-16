Dünyayı tehdit eden Korona Virüsü nedeniyle seyircisiz oynanan haftada gözler Trabzon’daydı. Zirvenin kaderini tayin edecek karşılaşmada kazanan çıkmadı. Başakşehir, 56. dakikada Visca’nın golüyle öne geçti, 63’te Skrtel kendi ağlarını sarstı, kritil maç 1- 1 eşitlikle sona erdi.

Şampiyonluk yarışı bu sonucun ardından iyice kızışırken bitime 8 hafta kala zirvenin rengi değişmedi. Trabzonspor, bu sezon zirve yarışındaki tüm rakiplerine olduğu gibi Başakşehir’e de yenilmedi, haftayı averajla rakibinin üzerinde bitirdi.

Fırtına kazansa çok büyük avantaj elde edecekti ama geriye düştüğü maçta ikili averajı da rakibine kaptırmayarak ipleri eline aldı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 2-2 eşitlikle sona ermişti. Dolayısıyla iki takımın ikili averajları bu maçta eşitlendi. Herhangi bir puan eşitliği durumunda artık takımların kaderini genel averajları belirleyecek.

Fikstürleri aynı!

Şampiyonluk için kıyasıya yarışan iki takımın fikstürleri de neredeyse birbirinin aynısı. Çünkü sezon başı çekilen fikstür gereği Trabzonspor, Başakşehir’i takip ediyor.

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