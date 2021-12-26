Trabzonspor - Başakşehir maçında Akyazı kapalı gişe

2021-22 sezonunun ilk yarısının kapanış maçına Trabzonspor taraftarı akın etti. Satışa çıkan biletler tükendi. 40 bin 7802 kapasiteli statta coşkulu taraftar tribünleri doldurdu. Zorlu karşılaşmaya gurbetçilerin ilgisi büyük olurken, yerel yönetimler kent içi trafiği rahatlatmak için ilçelerden gelen taraftarlar için otobüs kaldırdı. Tribünler tezahüratlara maçtan önce başlarken mücadele anında da coşku devam etti. Başakşehir'in atakları ıslıklarla karşılandı, Bordo-Mavililer'e ise büyük destek vardı.

Edin Visca'ya büyük ilgi

Transferde adı Trabzonspor ile anılan ve Bordo-Mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı'nın "Tabii ki isterim" dediği Visca dün gece Karadeniz ekibine rakip oldu. Taraftarın deneyimli oyuncuya ilgisi büyük olurken, Visca sağ kanatta alıştığımız performansını sergiledi.

Başkan Ağaoğlu taraftarlarla birlikte izledi

Başakşehir maçında tribünler tamamen dolarken başkan Ahmet Ağaoğlu da protokol yerine taraftarın arasında maçı izledi. Taraftarla birlikte coşkuyu yaşayan Ağaoğlu'na Bordo-Mavililer büyük ilgi gösterdi. Başkan iç sahada alınan beraberliğe üzülse de taraftarın 90 dakika takıma verdiği destekten mutlu oldu.

Sınırdakilerde sorun yok

Trabzonspor'da dün akşam 3 isim sarı kart ceza sınırındaydı. Bu oyunculardan Siopis 76'da Dorukhan'ın yerine oyuna girerken, Djaniny ve Bakasetas ilk 11'de sahaya çıktı. Karşılaşmada 3 isim de kart görmedi. Trabzonspor'daki tek sarı kart stoper Hüseyin Türkmen'e çıktı.