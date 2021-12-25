Trabzonspor - Başakşehir maçına doğru! Akyazı bugün kapalı gişe

Çıktığı ilk günden beri Başakşehir biletlerine müthiş ilgi gösteren Trabzonsporlu taraftarlar, bugün Akyazı’da tribünleri tıklım tıklım dolduracak. Medical Park Stadı’nda 41 bin kişi olacak. Zorlu 90 dakika boyunca takıma büyük destek verilmesi bekleniyor. Fırtına, evindeki son 5 lig maçını da kazanmıştı.

Savunma hattı değişiyor

İdeal stoper ikilisi Vitor Hugo-Edgar IE sakat olduğu için Başakşehir maçında savunmanın göbeği yine değişiyor. Altay maçındaki gibi Denswil sol stoperde görev alacak. Yanında ise Hüseyin Türkmen’in 11 başlaması bekleniyor. Sol bekte Trondsen, sağda ise Peres’in forma giyeceği öğrenildi.

Eski takımına hiç yenilmedi

10 yıl Başakşehir’i çalıştıran Abdullah Avcı, eski kulübüne 3 kez rakip oldu. 2019-2020’de Beşiktaş ’ın başında çıktığı lig maçında 1-1 berabere kalan Avcı, geçtiğimiz sezon Trabzonspor ile Başakşehir’i 2 kez yendi. Finalde İstanbul ekibini devirip Süper Kupa’yı kazanan Abdullah hoca, ligde de 1-0’lık skorla galibiyete uzanmıştı.

Belözoğlu'nun mağlubiyeti yok

Sezona Aykut Kocaman ile çok kötü başlayan Başakşehir, Emre Belözoğlu göreve geldikten sonra çıktığı 10 lig maçında müthiş bir performans sergiledi. Bu süreçte hiç yenilmeyen Turuncu Lacivertliler, 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Belözoğlu, bugün teknik direktör olarak örnek aldığını söylediği eski hocası Abdullah Avcı’nın karşısına çıkacak.



