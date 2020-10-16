Süper Lig'de Cumartesi gününün sonucu en çok merak edilen maçında Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, Süper Lig’in 5’inci haftasında sahasında konuk edeceği Medipol Başakşehir karşısından 3 puanla ayrılarak üst sıralara doğru yükselişe geçmek istiyor. Başakşehir ise kötü gidişini bu maçta durdurmanın hesaplarını yapıyor. Trabzonspor ligde geride kalan 4 haftalık bölümde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Başakşehir ise bu sezon sahasında 1 puan alabildi.

Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

17 Ekim Cumartesi günü Medical Park Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

KADRODE DEĞİŞİKLİKLER OLACAK

Trabzonspor’da Flavio kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca bordo-mavililerde Abdulkadir Parmak, Ekuban ve Nwakaeme’nin durumları yapılacak son kontrollerden sonra belli olacak. Teknik direktör Eddie Newton, son oynanan Gaziantep FK maçına göre kadroda bazı değişiklikler yapacak. Sakatlığının ardından kalede Erce’nin yerine yeniden Uğurcan’ın forma giymesi beklenirken, ayrıca yeni transferler Vitor Hugo, Djaniny, Diabete’nin yanı sıra Kamil Ahmet’in de görev alabileceği öğrenildi.

MUHTEMEL KADRO

Bordo-mavililerin oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşmasına şu 11 ile çıkması bekleniyor: “Uğurcan - Pereira, Edgar Le, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Kamil Ahmet, Abdülkadir Ömür, Afobe, Diabate, Djaniny

SAKAT: Ekuban, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme (Belirsiz)



