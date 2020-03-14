Ligde 52 puanla zirve koltuğunda oturan Trabzonspor, 26'ncı hafta mücadelesinde yarın yine 52 puanı bulunan ve averajla ikinci sırada yer alan Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak hem liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmayı hem de rakipleriyle puan farkını açmayı arzuluyor.

Bordo-mavililerde, Ahmet Canbaz, Kamil Ahmet Çörekçi ve Yusuf Sarı’nın sakatlıkları bulunuyor. Sarı kart cezalısı Guilherme de karşılaşmada forma giyemeyecek. BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan forvet oyuncusu Alexander Sörloth’un ise forma giyebileceği bildirildi.

Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda yarın saat 16.00'da başlayacak ve corona virüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Trabzonspor - Başakşehir muhtemel 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Campi, Novak, Mikel, Sosa, Ndiaye, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mahmut, İrfan, Aleksic, Visca, Demba Ba, Crivelli

Trabzonspor kâbusu bitirmek istiyor

Trabzonspor, Başakşehir ile oynadığı son 9 lig maçında galibiyet yüzü göremedi. Fırtına, bu süre içerisinde 4 beraberlik ve 5 yenilgi elde etti.

Bu doğrultuda Trabzonspor, Turuncu-Lacivertli ekibi devirdikten sonra hem zirvedeki yerini sağlamlaştırmak hem de kâbusu bitirmek istiyor.

Trabzonspor’a Başakşehir maçı öncesi Sörloth müjdesi

Trabzonspor’un golcüsü Alexander Sörloth, Yeni Malatyaspor ile oynanan erteleme karşılaşmasının 39. dakikasında sakatlanmış ve yerini Badou Ndiaye’ye bırakmıştı. Ancak Norveçli futbolcunun sağlık durumuyla ilgili korkulan bir gelişme olmadı. 24 yaşındaki santrforun, MR’nın temiz çıktığı açıklandı. Bu doğrultuda ligde zirveye yerleşen Bordo-Mavililer’de Sörloth’un, yarın Başakşehir ile gerçekleşecek olan mücadelede forma giymesinde bir sorun olmadığı bildirildi.

‘Sakınca yok’

Alexander Sörloth ile ilgili müjdeyi veren kulüp doktoru Hakan Ayaz ise şu ifadeleri kullandı: “Sol ayak başparmağında ödem, dış yan bağ grade 1 strain, tespit edilen Sörloth’un klinik gidişatı iyi yönde olup yarın oynanacak Medipol Başakşehir maçında oynamasında bir sakınca olmadığı düşünülmektedir.”

4 değişiklik bekleniyor

Trabzonspor'da bu maç öncesi Ahmet Canbaz, Kamil Ahmet Çörekçi ve Yusuf Sarı'nın sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca sarı kart cezalısı Guilherme de karşılaşmada forma giyemeyecek. BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan forvet oyuncusu Sörloth'un ise forma giyebileceği öğrenildi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in, ligde son oynadıkları Yeni Malatyaspor maçının 11'inde değişikliklere giderek savunmada Serkan'ın yerine Pereira'ya, Hüseyin'in yerine Da Costa'ya, orta sahada Abdulkadir Parmak'ın yerine Mikel'e ve Ekuban'ın yerine de Ndiaye'ye forma vermesi bekleniyor.

Başakşehir'le 24. randevu

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 23'üncü kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 23 maçta Trabzonspor'un 9, Başakşehir'in ise 7 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında oynanan 7 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 38 gol atarken, kalesinde 28 gol gördü.

En çok gol atan ile en az gol yiyen iki takım

Bu arada, yarın Medipcal Park Stadı'nda oynanacak müsabaka, ligde en çok gol atan ile en az gol yiyen iki takımı karşı karşıya getirecek. Trabzonspor 25 haftalık bölümde attığı 58 gol ile bu alanda zirvede yer alırken, kalesinde 24 gol gören Medipol Başakşehir de bu noktada zirvenin sahibi. Buna karşılık Trabzonspor'un ligde yediği gol sayısı 27 olurken, Medipol Başakşehir ise 25 haftalık bölümde 49 gol kaydetti. Bu maç öncesi Trabzonspor'un gol averajı 31, Başakşehir'in ise 25.