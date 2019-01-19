Trabzonspor - Başakşehir maçı kapalı gişe!

Trabzonspor'un Başakşehir’le Medical Park Stadı’nda oynayacağı dev mücadele için artık geri sayıma geçildi. Karadeniz ekibinin taraftarlarının, bu önemli mücadeleye büyük ilgi gösterdikleri bildirildi.

Bordo-Mavili futblseverlerin, adeta bir derbi kapışması olarak baktıkları zorlu randevu öncesi satışa çıkarılan tüm biletleri dün itibariyle tükettiği belirtildi. 41 bin 461 kişilik statta yaklaşık 40 bin Trabzonspor seyircisi olacağı tahmin ediliyor.

Tribünler, bu maçta harika bir atmosfer oluşturmak ve takımlarına verecekleri destekle galibiyete katkıda bulunmayı hedefliyor.