Ligde 52 puanla zirve koltuğunda oturan Trabzonspor, 26'ncı hafta mücadelesinde yarın yine 52 puanı bulunan ve averajla ikinci sırada yer alan Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak hem liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmayı hem de rakipleriyle puan farkını açmayı arzuluyor.

Bordo-mavililerde, Ahmet Canbaz, Kamil Ahmet Çörekçi ve Yusuf Sarı’nın sakatlıkları bulunuyor. Sarı kart cezalısı Guilherme de karşılaşmada forma giyemeyecek. BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan forvet oyuncusu Alexander Sörloth’un ise forma giyebileceği bildirildi.

Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda yarın saat 16.00'da başlayacak ve corona virüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Trabzonspor - Başakşehir 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, A. Parmak, Sosa, Ekuban, A. Ömür, Nwakaeme, Sörloth

Başakşehir: Mert, Caicara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Gulbrandsen, Demba Ba

Guilherme cezalı 4 yıldız sınırda

Statü gereği hafta içindeki Malatyaspor karşılaşmasında forma giyemeyen Guilherme, cezasını bu maçta çekecek. Bordo-Mavililer’de tam 4 isim ise ceza sınırında. Nwakaeme, Pereira, Novak ve Hosseini, kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta Göztepe mücadelesinde oynayamayacak. Teknik heyet, bu futbolcuları dikkatli olmaları ve hakemle gereksiz diyaloğa girmemeleri konusunda uyardı.

Başakşehir'de tek isim sınırda

Başakşehir’de Skrtel dışında sınırda isim bulunmuyor. Slovak stoper kart görmesi halinde Alanyaspor maçını kaçıracak. Teknik direktör Okan Buruk, savunma bekleri Caiçara ve Clichy’ye ise ekstra görev verdi. Nwakaeme ve Ekuban’a karşı bu ikilinin savunmada dikkatli olmasını isteyen Buruk, Sörloth’a da ayrı parantez açtı. 19 golü bulunan Norveçli yıldız ile Martin Skrtel’in birebir oynayacağı öğrenildi.

Trabzonspor kâbusu bitirmek istiyor

Trabzonspor, Başakşehir ile oynadığı son 9 lig maçında galibiyet yüzü göremedi. Fırtına, bu süre içerisinde 4 beraberlik ve 5 yenilgi elde etti.

Bu doğrultuda Trabzonspor, Turuncu-Lacivertli ekibi devirdikten sonra hem zirvedeki yerini sağlamlaştırmak hem de kâbusu bitirmek istiyor.

Trabzonspor’a Başakşehir maçı öncesi Sörloth müjdesi

Trabzonspor’un golcüsü Alexander Sörloth, Yeni Malatyaspor ile oynanan erteleme karşılaşmasının 39. dakikasında sakatlanmış ve yerini Badou Ndiaye’ye bırakmıştı. Ancak Norveçli futbolcunun sağlık durumuyla ilgili korkulan bir gelişme olmadı. 24 yaşındaki santrforun, MR’nın temiz çıktığı açıklandı. Bu doğrultuda ligde zirveye yerleşen Bordo-Mavililer’de Sörloth’un, yarın Başakşehir ile gerçekleşecek olan mücadelede forma giymesinde bir sorun olmadığı bildirildi.

‘Sakınca yok’

Alexander Sörloth ile ilgili müjdeyi veren kulüp doktoru Hakan Ayaz ise şu ifadeleri kullandı: “Sol ayak başparmağında ödem, dış yan bağ grade 1 strain, tespit edilen Sörloth’un klinik gidişatı iyi yönde olup yarın oynanacak Medipol Başakşehir maçında oynamasında bir sakınca olmadığı düşünülmektedir.”

İstanbul avcısı Trabzonspor

Bordo-Mavililer, bu sezon İstanbul takımlarına acımıyor! Trabzonspor, 3 büyüklerin yanı sıra Kasımpaşa ve Başakşehir ile oynadığı karşılaşmaları da kaybetmedi. Kasımpaşa ile ilk maçta 1-1 berabere kalıp, ikinci yarıda 6-0 yıkan FIrtına, Fenerbahçe’yle de önce berabere kaldı, Akyazı’da yıktı. Beşiktaş’ı evinde devirip (4-1), deplasmandan 1 puan çıkartan (2-2) Trabzonspor, Galatasaray (1-1) ve Başakşehir’e (2-2) ise boyun eğmedi.

Akyazı'da yenilgileri yok

Ligde çıktığı son 23 maçın sadece 1’ini kaybeden Başakşehir, Trabzonspor’a karşı da üstün taraf. Rakibine ligde 9 maçtır yenilmeyen Turuncu-Lacivertliler, Akyazı Medical Park Stadı’nda da kaybetmedi. Geçen sezon 4-2 kazanan Başakşehir, önceki yıl 1-0 galip geldi. Fırtına, 2017’de ise 0-0 berabere kaldı. Galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak İstanbul ekibi, sezonun ikinci yarısındaki 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı.

En çok gol atan ile en az gol yiyen iki takım

Bu arada, yarın Medipcal Park Stadı'nda oynanacak müsabaka, ligde en çok gol atan ile en az gol yiyen iki takımı karşı karşıya getirecek. Trabzonspor 25 haftalık bölümde attığı 58 gol ile bu alanda zirvede yer alırken, kalesinde 24 gol gören Medipol Başakşehir de bu noktada zirvenin sahibi. Buna karşılık Trabzonspor'un ligde yediği gol sayısı 27 olurken, Medipol Başakşehir ise 25 haftalık bölümde 49 gol kaydetti. Bu maç öncesi Trabzonspor'un gol averajı 31, Başakşehir'in ise 25.