Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın en önemli maçında Trabzonspor sahasında Lider Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Trabzonspor Başakşehir'i yenerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak ve rakibiyle arasındaki puan farkını azaltmak istiyor. Başakşehir ise puan farkını korumak için kazanmak zorunda.

Trabzonspor - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam Medical Park Stadı’da saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Trabzonspor - Başakşehir işte 11'ler...

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Kamil Ahmet, Yusuf, A. Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Rodallega

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro, Arda Turan, Robinho

Ligin ilk yarısında oynadığı 17 maçta 35 puan toplayan turuncu-lacivertliler, son 3 maçında 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

İlk yarıyı 29 puan ve averajla ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor ise son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik almayı başardı.







