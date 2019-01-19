Trabzonspor - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? (İşte 11'ler)
Süper Lig'de gözler Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanacak dev maçta olacak. İki takımın da 11'leri belli oldu. Başakşehir ise rakipleri ile puan farkını korumak için kazanmak zorunda.
Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın en önemli maçında Trabzonspor sahasında Lider Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Trabzonspor Başakşehir'i yenerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak ve rakibiyle arasındaki puan farkını azaltmak istiyor. Başakşehir ise puan farkını korumak için kazanmak zorunda.
Trabzonspor - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Bu akşam Medical Park Stadı’da saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
Trabzonspor - Başakşehir işte 11'ler...
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Kamil Ahmet, Yusuf, A. Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Rodallega
Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro, Arda Turan, Robinho
Ligin ilk yarısında oynadığı 17 maçta 35 puan toplayan turuncu-lacivertliler, son 3 maçında 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
İlk yarıyı 29 puan ve averajla ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor ise son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik almayı başardı.