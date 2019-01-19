Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın en önemli maçında Trabzonspor sahasında Lider Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Trabzonspor Başakşehir'i yenerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak ve rakibiyle arasındaki puan farkını azaltmak istiyor. Başakşehir ise puan farkını korumak için kazanmak zorunda.

Trabzonspor - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Medical Park Stadı’da saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Trabzonspor - Başakşehir muhtemel 11'ler...

Trabzonspor: Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Yusuf, Kamil Ahmet, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme- Rodallega

Başakşehir: Mert- Caiçara, Attamah (Serdar), Epureanu, Karim, Emre, İrfan, Mossoro, Visca, Elia( Arda), Adebayor

Trabzonspor'da Onazi ve Sosa'nın sakatlıkları bulunurken cezalı futbolu yok.

Medipol Başakşehir’de tedavi süreci sona eren Alparslan Erdem de takımla çalışmalara başladı. Turuncu-lacivertli ekipte, bu zorlu mücadele öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Ligin ilk yarısında oynadığı 17 maçta 35 puan toplayan turuncu-lacivertliler, son 3 maçında 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

İlk yarıyı 29 puan ve averajla ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor ise son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik almayı başardı.







