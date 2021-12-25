Trabzonspor - Başakşehir maçı golcülerin kapışmasına sahne olacak

2021’in son lig maçında Trabzonspor ’un konuğu Başakşehir... Lider Fırtına’nın 13 puan gerisinde olmasına rağmen 3. sırada yer alan İstanbul ekibinde, en önemli gol silahı Okaka. Trabzonspor’un forveti Cornelius da çok formda.

Hatay ve Altay maçlarında 3 gol, 1 asistlik performans gösteren ve 6 puan getiren ‘Kuzey’in yeni kralı’, çıkışını sürdürmek istiyor. Saat 19.00’da başlayacak zorlu maç, aynı zamanda forvetlerin düellosuna sahne olacak. Krallık yarışı veren Cornelius ile Okaka kozlarını paylaşacak.

Okaka çıktığı son 7 lig karşılaşmasında 3 gol, 2 asistlik skor katkısı gösterdi. Cornelius ise aynı periyotta tam 6 kez rakip fileleri havalandırdı, 1 de asist yaptı.

Trabzonspor'da son dakika

Bordo-Mavililer’de eksiklerin çokluğu dikkat çekiyor. Gervinho gibi Edgar da çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatırken, Nwakaeme ile Vitor Hugo da sakatlık sebebiyle bugün kadroda olmayacak. Fırtına’da Siopis, Bakasetas ile Djaniny ise sarı kart sınırında bulunuyor.

Başakşehir'de son dakika

Son haftaların en başarılı ekiplerinden Başakşehir’de, Ömer Ali Şahiner kart cezası nedehiyle forma giyemeyecek. Tolga Ciğerci’nin ise sakatlığı var. TuruncuLacivertliler’de cezası biten Leonardo Duarte 21 kişilik kadroda yer alacak. Başakşehir’de sınırdaki tek isim Mahmut Tekdemir.