Trabzonspor-Başakşehir maçı (CANLI)

Trabzonspor , Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir'le kozlarını paylaşıyor. Abdullah Avcı ve öğrencileri, zorlu 90 dakikadan zaferle ayrılıp, sıkıntılı süreçten çıkmak istiyor, tüm planlar galibiyet üzerine yapılıyor. Bordo Mavililer, Başakşehir karşısında alacağı puan ya da puanlarla moral bulmak istiyor. 685 gündür evinde yenilmeyen bordo-mavililer, seriyi 34 maça çıkarmayı hedefliyor. Son 4 maçından 10 puan çıkaran Emre Belözoğlu yönetimindeki İstanbul temsilcisi ise zorlu deplasmanda çıkışını sürdürme peşinde.

CANLI ANLATIM

1' Mücadelenin hakemi Ali Şansalan ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

2' Peres sağ kanattan ortaladı, Trezeguet kafayı vurdu ancak kaleci Volkan başarılı.

10' Bakasetas sol kanattan korneri kullandı, arka direkte Denswill kafayı vurdu fakat aut.

13' Serdar sol kanattan içeri ortaladı, Okaka iyi yükselip vursa da isabet sağlayamadı.

GOL

21' Bakasetas ceza alanı çizgisinde kendi ekseni etrafında döndü, vurdu ve top Volkan Babacan'ın bacak arasından ağlarla buluştu. Tecrübeli kalecinin büyük hatası Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.

37' Siopis rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

45' İlk devrenin sonuna +6 ekleniyor.

45+7' Deniz serbest vuruşu kullandı, ceza alanında yaşanan karambolde Ndayishmiye vurdu, top Uğurcan'da kaldı.

İlk yarıda son düdük çaldı.

Trabzonspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak Trabzonspor-Başakşehir maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve Ali Şansalan'ın yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Trabzonspor-Başakşehir 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Abdülkadir, Djaniny, Bakasetas, Trezeguet, Gomez.

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Ndayishimiye, Berkay, Serdar, Deniz, Okaka.

Hücum kozu Maxi Gomez

Cezası nedeniyle Alanyaspor maçında forma giyemeyen Maxi Gomez, bugün ilk 11’e dönüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, Başakşehir karşısında Uruguaylı yıldıza çok güveniyor. Çıktığı son 4 lig maçında da skora katkı sağlayan 26 yaşındaki Uruguaylı santrfor, 2 gol, 2 asistlik performans göstermişti. Gomez’i rakip ceza sahasında daha fazla topla buluşturmayı hedefleyen Avcı, kenar oyuncularına bu doğrultuda talimat verdi.

Başakşehir ters geliyor

17 haftada 34 puan toplayan Başakşehir, ligde son 4 maçından ise 10 puan çıkardı. Trabzonspor, Emre Belözoğlu yönetiminde oldukça formda olan rakibini yenip, ayağa kalkmayı hedefliyor. Ancak istatistikler, bu maçın oldukça zor geçeceğini gösteriyor. Öyle ki taraflar arasındaki son 14 lig karşılaşmasının sadece 1’ini Fırtına kazandı. O maç, 2020-2021 sezonunda 1-0’lık skorla deplasmandaydı. Akyazı’da Başakşehir’i hiç yenemeyen Trabzonspor, taraftarı önündeki 6 mücadelede 3 yenilgi ve 3 beraberlik elde etti. 14 maçlık tabloda ise Başakşehir’in 7 galibiyeti bulunuyor. Abdullah Avcı ve öğrencileri, kötü seriyi bu akşam bozmak istiyor. Karadeniz ekibi kazanması durumunda, 3. sıradaki rakibiyle puan farkını 2’ye düşürecek.

Vitor Hugo kart cezalısı

Trabzonspor’da Dorukhan ve Visca’nın uzun süreli sakatlıkları devam ediyor. Vitor Hugo ise kart cezası nedeniyle bu akşam forma giyemeyecek. Abdullah Avcı’nın onun yerine sol stoperde Denswil’i oynatması bekleniyor. Orta sahada ise Siopis’in yerine Gbamin biradım önde. Fırtına’nın hocası, geçen hafta Alanya deplasmanında 5 gol yiyen kadroyu değiştirecek.

Emre Belözoğlu’nun eli güçlü

Zorlu maçın hazırlıklarını tamamlayan ve dün Trabzon’a giden Başakşehir’de önemlibir eksik bulunmuyor. Cezalı oyuncunun olmadığı İstanbul ekibinde, teknik direktör Emre Belözoğlu’nun geçtiğimiz hafta Adana Demirspor karşısında kazanan 11’i bozması beklenmiyor. Başakşehir’de Deniz Türüç, Serdar Gürler, Berkay Özcan gibi hücumcular oldukça formda.

Akyazı’da son biletler

Hafta içinde Abdullah Avcı’nın evine giden ve hocaya destek olan Trabzonsporlu taraftarlar, Başakşehir maçının biletlerine yoğun ilgi gösteriyor. Akyazı’da 1500-2000 civarında koltuk kalırken, onların da karşılaşma saatine kadar satılması bekleniyor. Bordo-Mavili takım, uzun bir aradan sonra dolu tribünlerin önüne çıkacak. Fenerbahçe derbisi sonrası ceza alan binlerce kişi, bu maçla Akyazı’ya dönecek. Trabzonspor Yönetimi, maça gelemeyecek kombine sahiplerinin, kulübe devir işlemi yapmaları için çağrıda bulundu