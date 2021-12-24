Trabzonspor - Başakşehir maçı biletleri tükeniyor

Altay galibiyeti sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı taraftarlara çağrı yapmış, “Stadı tamamen doldurun. Birlikte daha güçlüyüz” demişti. Yönetim, Başakşehir biletlerini çarşamba günü hemen satışa sunarken, yoğun kar yağışına rağmen taraftarlar gişelere akın etti. Yaklaşık 19 bin civarı kombine sahibinin olduğu Medical Park Stadı’nda, ilk etapta satışa çıkartılan tüm biletler tükendi. Ardından kulüp, deplasman tribününü de açtı. Oradaki biletlerin de bugün tamamen tükenmesi bekleniyor. Kısacası yarın Akyazı’da 41 bin Trabzonlu olacak, müthiş bir atmosfer yaşanacak. Medical Park Stadı’nda coşku tavan yapacak.