Trabzonspor-Başakşehir maçı biletleri satışa sunuldu

Trabzonspor'un 15 Mart Pazar günü saat 16.00'da sahasında ağırlayacağı Medipol Başakşehir maçı biletleri satışa sunuldu. Bilet fiyatları şu şekilde belirlendi:
"Batı Alt VIP Tribün - 600 TL, Batı Alt VIP Tribün - 450 TL, Batı Alt VIP Tribün - 300 TL, Batı Alt VIP Tribün - 200 TL, Kategori 1 - Batı Alt Tribün / Batı Üst Tribün - 125 TL, Kategori 2 - Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün - 100 TL, Kategori 3 - Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün - 90 TL, Kategori 4 - Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün - 75 TL ve Güney Kale Arkası - Kuzey Kale Arkası - 60 TL."
İHA