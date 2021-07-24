Trabzonspor , Riva kampındaki 3. hazırlık maçını Başakşehir ile oynayacak. Daha önceki iki karşılaşmada Ümraniyespor’u 5-3 ve Bandırmaspor’u 1-0’lık skorlarla geçen Bordo-Mavililer, en ciddi sınavına çıkacak. Abdullah Avcı’nın, ideal 11’i ile maça başlaması bekleniyor. Karşılaşmada yeni transfer Marek Hamsik’in de süre bulacağı öğrenildi. Fırtına, İstanbul’daki son hazırlık maçında 26 Temmuz Pazartesi Kasımpaşa ile rakip olacak.

Trabzonspor - Başakşehir hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam saat 19.00'da başlayacak Trabzonspor - Başakşehir hazırlık maçı A Spor'dan naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Karşılaşmanın canlı skor takibi ve detayları ise haberimizde olacak.

Hamsik çabuk ısındı

Trabzonspor'un flaş transferi Marek Hamsik, kısa sürede takıma uyum sağladı. Deneyimli oyuncunun arkadaşlarıyla çok çabuk ısındığı ifade edilirken fiziksel olarak hazır hale gelmesi de teknik heyeti sevindirdi.

Abdullah Avcı nefes aldırmıyor

20 gündür İstanbul’da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Riva kampının son periyodunda iyice tempoyu artırdı. Teknik direktör Abdullah Avcı, önceki akşam Bandırmaspor ile oynanan hazırlık maçından önce sabah saatlerinde takıma idman yaptırırken, dün de ara vermeden çalışmalar devam etti. Çabukluk antrenmanının ardından çift kale maç oynanırken, Abdullah Avcı idmanda sık sık oyuncularına uyarılarda bulundu.

İsmail Köybaşı hızlı başladı

Bordo-Mavililer’in yeni transferi İsmail Köybaşı, önceki akşam takımın Riva’daki kampına katılmıştı. Ayağının tozuyla hemen antrenmana çıkan tecrübeli sol bek, bireysel antrenör eşliğinde çalıştı. Teknik heyetin İsmail’e özel bir program uygulamaya başladığı öğrenilirken, 5 Ağustos’taki ilk Avrupa maçına kadar hazır hale gelmesi planlanıyor. Trabzonspor, bu sezon UEFA Konferans Ligi’nde boy gösterecek.