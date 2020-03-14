Trabzonspor - Başakşehir (CANLI)

Ligde 52 puanla zirve koltuğunda oturan Trabzonspor, 26.hafta mücadelesinde yine 52 puan ve averajla ikinci sırada yer alan Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. İki takım liderlik için sahaya çıktı. İki takım arasında oynanan son 9 maçı Trabzonspor galip bitiremedi.





Trabzonspor - Başakşehir 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, A. Parmak, Sosa, Ekuban, A. Ömür, Nwakaeme, Sörloth

Başakşehir: Mert, Caicara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Gulbrandsen, Demba Ba









MAÇ BAŞLADI!

3.dakikada sol kanattan Sosa geldi ortası doğrudan auta gitti

7.dakikada Başakşehir tehlikeli geldi. Sağ kanattan gelen ortaya Aleksic kafayı vurdu ama top diğere çarpıp dışarı gitti

9.dakikada Trabzonspor etkili geldi. Ceza sahası sağ çaprazından Nwakaeme şutunu vurdu top dışarı gitti.

11.dakikada Demba Ba ceza sahası içinde vurdu top dışarı gitti.

14.dakikada savunmadan seken topa Abdülkadir Parmak gelişine vurmak istedi ama şutu farklı biçimde auta gitti.

17.dakikada Ekuban ceza sahası dışından sol ayağıyla vurdu top yandan auta gitti.

23.dakikada Trabzonspor gole çok yaklaştı. Sol kanattan Ekuban topu iyi taşıdı yerden bıraktı, Nwakaeme uygun durumda vurdu top dışarı gitti

30.dakikada sağ kanattan Trabzonspor etkili geldi. Pereira çizgiye indi ortasını savunma çıkardı.

33.dakikada sağ kanattan Sosa korneri kullandı. Ortasını savunmada Skrtel çıkardı.

35.dakikada sağ çaprazdan Sosa geldi yerden şutunu kaleci Mert son anda kornere çeldi.

SARI KART (TD) 37.dakikada Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk itirazları sonucu sarı kart gördü

42.dakikada Novak sol çaprazdan sağ ayağıyla vurdu top üstten auta gitti.

İlk yarı golsüz sona erdi.





















Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, ligde son oynanan Btc Turk Yeni Malatyaspor maçına göre Medipol Başakşehir karşısında ilk 11’de 2 değişikliğe gitti. Genç teknik adam, sağ bekte Serkan’ın yerine Pereira’ya, savunmada ise Hüseyin’in yerine Da Costa’ya görev verdi. Sakatlığı bulunan Ahmet Canbaz, Kamil Ahmet Çörekçi, Yusuf Sarı ile cezalı olan Guilherme’nin yanı sıra genç kaleci Arda kadroda yer almadı.

MAÇ ÖNCESİ STADYUM DEZENFEKTE EDİLDİ

Trabzonspor-Medipol Başakşehir karşılaşması öncesi koronavirüs önlemleri kapsamında stadyumun tüm alanları dezenfekte edildi. Soyunma odaları, basın tribünü, yedek kulübesi ve saha kenarları ile koridorların büyük bir titizlik içerisinde dezenfekte edildiği belirtildi.

TARAFTARLAR TESİSERE AKIN ETTİ

Trabzonspor taraftarları, karşılaşmanın seyircisiz oynanacak olması nedeniyle Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne akın etti. Öğle saatlerinde tesisler etrafında toplanmaya başlayan taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Yol kenarında toplanan taraftarlar, meşaleler yakarak takımlarını stadyuma uğurladı. Taraftarlar daha sonra stadyuma kadar konvoy eşliğinde takıma destek verirken, bir grup taraftar da stadyum güzergahında takım otobüsünü meşalelerle karşılayarak stadyuma uğurladı.

TRİBÜNLERDE ŞAMPİYONLUK KOREOGRAFİSİ

Trabzonsporlu taraftarlar, seyircisiz oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşması öncesi gece geç saatlere kadar stadyumda kalarak koreografi hazırladılar. Stadyumun kale arkası ve maraton tribününde açılan iki farklı koreografi ve pankartlarda şampiyonluk vurgusu yapıldı. Hüseyin Çimşir ile futbolcuların yer aldığı koreografi de şampiyonluk kupası da yer alırken, 'Şampiyonluk senindir gerisi hikayedir', 'Şampiyonluk çok uzak değil', 'İnan o güzel günler bizim' ve 'Fırtınam, felaketim, hasretim' yazılı pankartlar açıldı.

YÖNETİM KURULUNA KOTA

Bu arada koronavirüs önlemleri kapsamında maçın seyircisiz oynanacak olması nedeniyle yönetim kurulu üyelerine de kota koyuldu. 25 kişinin protokol tribününden maçı izlemesine izin verilirken, bir çok kişi stadyuma alınmadı.

SORLOTH’A ÖZEL MOTİVASYON MARŞI

Trabzonspor’da Btc Turk Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan ve yoğun bir tedavinin ardından Medipol Başakşehir karşılaşmasına ilk 11’de çıkan Alexander Sörloth'un talebi doğrultusunda müsabaka öncesi stadyumda Norveç dilinde motive edici bir marş(şarkı) çalındı.

FUTBOLCULAR SAHAYA PANKART İLE ÇIKTI

Bu arada karşılaşma öncesi iki takım futbolcuları sahaya 'Dirilişten kurtuluşa, bir duruştur Çanakkale' pankartıyla sahaya çıktı.



