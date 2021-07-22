Trabzonspor - Bandırmaspor hazırlık maçı (CANLI)

Trabzonspor , İstanbul kampındaki ikinci hazırlık maçını bugün Bandırmaspor ile oynayacak. Karşılaşma, Trabzonspor’un yeni sezon antrenmanlarını sürdürdüğü Riva’da gerçekleşecek. Bu akşamki hazırlık maçı, Trabzonspor’un Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Fırtına, ilk hazırlık karşılaşmasında Ümraniyespor’u 5-3’lük skorla yenmişti.

Trabzonspor - Bandırmaspor hazırlık maçı hangi kanalda?

Trabzonspor - Bandırmaspor hazırlık maçı bugün saat 18.00'de başladı. Trabzonspor’un Youtube kanalından canlı olarak yayınlanan karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde.

Trabzonspor - Bandırmaspor ilk 11'ler:

Trabzonspor: Erce, Peres, Hugo, Edgar, Trondsen, Berat, Yunus Mallı, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny

Bandırmaspor: Gökhan, Hakan, Allyson, Adenon, Caner, Mulumba, Landel, Doğan, Burak, Keny, Pote