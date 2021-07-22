Trabzonspor - Bandırmaspor hazırlık maçı (CANLI)
Trabzonspor, İstanbul kampındaki ikinci hazırlık maçında bugün Bandırmaspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyen Trabzonsporlu taraftarlar, Trabzonspor - Bandırmaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına google üzerinden yanıt arıyor. Trabzonspor - Bandırmaspor hazırlık maçı ile ilgili detaylar haberimizde.
Trabzonspor , İstanbul kampındaki ikinci hazırlık maçını bugün Bandırmaspor ile oynayacak. Karşılaşma, Trabzonspor’un yeni sezon antrenmanlarını sürdürdüğü Riva’da gerçekleşecek. Bu akşamki hazırlık maçı, Trabzonspor’un Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Fırtına, ilk hazırlık karşılaşmasında Ümraniyespor’u 5-3’lük skorla yenmişti.
Trabzonspor - Bandırmaspor hazırlık maçı hangi kanalda?
Trabzonspor - Bandırmaspor hazırlık maçı bugün saat 18.00'de başladı. Trabzonspor’un Youtube kanalından canlı olarak yayınlanan karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde.
Trabzonspor - Bandırmaspor ilk 11'ler:
Trabzonspor: Erce, Peres, Hugo, Edgar, Trondsen, Berat, Yunus Mallı, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny
Bandırmaspor: Gökhan, Hakan, Allyson, Adenon, Caner, Mulumba, Landel, Doğan, Burak, Keny, Pote