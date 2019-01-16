Trabzonspor - Balıkesirspor maç sonucu: 2-1

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Spor Toto 1’inci Lig ekibi Balıkesirspor Baltok’u 2-1 mağlup ederek rövanş maçı öncesi avantaj sağladı.

Maçtan dakikalar:

12'nci dakikada sağ kanattan Pereira'nın ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Rodallega'nın kafa vuruşunda kaleci Atilla topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

30'uncu dakikada Rodallega'nın şutunda savunmadan dönen top ceza sahası çizgisi üzerinde Yusuf'un önünde kaldı. Yusuf'un bekletmeden vuruşunda top üstten dışarıya çıktı.

32'nci dakikada topla birlikte ceza sahası içerisine giren Rodallega rakiplerinden sıyrıldıktan sonra sol çaprazdan şutunu çekti ancak kaleci Atilla son anda parmaklarının ucuyla dokunarak topu kornere çeldi.

45+1'inci dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ekuban yerden vuruşla topu kaleci Atilla'nın sağından ağlarla buluşturdu; 1-0.

48'inci dakikada savunmada Toure'nin uzaklaştırmaya çalıştığı top kısa düşerek ceza sahası yayının üzerindeki Nizamettin'in önünde kaldı, onun gelişine vuruşunda üst direğe de çarpan top ağlara gitti: 1-1.

62'nci dakikada Ekuban'ın ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği sert şutta savunmaya çarpan top kornere çıktı.

63'üncü dakikada Pereira'nın sağdan ortasında altı pas çizgisinin gerisinde topa iyi yükselen Rodallega'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

73'üncü dakikada topla birlikte ceza sahası içerisine giren Yusuf'un sol çaprazdan şutunda kaleci Atilla savunmadan da seken topu uzaklaştırdı.

Karşılaşma 2-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Özgür Yankaya (xx), Erdinç Sezertam (xx), Candaş Elbil (xx)

TRABZONSPOR: Uğurcan (xx) - Pereira (xx), Hüseyin (xx), Toure (xxx), Novak (xxx), Kamil Ahmet (xxx), Batuhan (x) (Dk.56 Abdulkadir Parmak x), Abdülkadir Ömür (xx) (Dk.78 Ibanez x), Yusuf (xx), Ekuban (xxx) (Dk.85 Berkay Kara x), Rodallega (xxx)

BALIKESİRSPOR BALTOK: Atilla (x) - Uğur (x) (Dk.67 Okan ), Cüneyt (x), Glumac (x), Bülent (x), Cumali (x), Mehmet (x) (Dk.76 Sedat ), Nizamettin (xxx), Kethevoama (x) (Dk.46 Muhammet Ali x), Beleck (xx), Otoo (xx)

GOLLER: Dk. 45+1 Ekuban, Dk.63 Rodallega (Trabzonspor), Dk.48 Nizamettin (Balıkesirspor Baltok)

MAÇTAN NOTLAR

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Balıkesirspor Baltok karşısında ideale yakın bir 11 ile sahaya çıktı. Uğurcan, Hüseyin, Toure, Pereira, Novak, Abdülkadir Ömür, Yusuf ve Rodallega'ya bu maçta da forma veren Karaman, sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Onazi, Sosa ve Nwakaeme'nin yokluğunda ilk 11'de Ekuan, Batuhan ve Kamil Ahmet'i tercih etti.

21 KİŞİLİK KADRONUN 14'Ü ALTYAPIDAN

Trabzonspor'un Balıkesirspor Baltok maçının 21 kişilik kadrosunun 14'ü altyapıdan yetişen oyunculardan oluştu. Kadroda Kamil Ahmet, Toure, Pereira, Novak, Ekuban, Rodallega ile Ibanez dışındaki tüm oyuncular bordo-mavili takımın altyapısından A takıma yükselen oyuncular oldu.

6 YENİ GENÇ DE 21 KİŞİLİK KADRODA ŞANS BULDU

Bu arada Trabzonspor'da devre arasında A takım kadrosuna alınan isimlerden olan Berkay Sefa Kara, Behlül Aydın, Oğuzhan Açıl, Ali Osman Karnapoğlu, Kerem Baykuş ile Tayyip Ebrar Cumur Balıkesirspor Baltok maçının 21 kişilik kadrosunda yer aldı.

KADRONUN YAŞ ORTALAMASI 23

Balıkesirspor Baltok maçı kadrosunda altyapıdan yetişen 14 oyuncusuna yer veren bordo-mavililerde genç oyuncuların takımda şans bulmalarıyla birlikte yaş ortalaması da düştü. Bordo-mavililerin Balıkesirspor Baltok karşılaşmasında 21 kişilik maç kadrosunun yaş ortalaması 23 oldu.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Trabzonsporlu taraftarlar, Balıkesirspor Baltok maçına ilgi göstermedi. Medical Park Stadyumu'nun tribünlerinin önemli bölümünün boş olduğu görülürken, maçın hafta içi geç saatte olmasına rağmen takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlar ise maç öncesi futbolcuların isimlerini çağırarak moral verdiler.