Trabzonspor'un devre arasında Stoke City'den kiralık olarak kadrosuna getirdiği Badou Ndiaye için karar belli oldu. Stoke City'ye yakın haber sitelerinde yer alan haberlerde; bordo-mavili takımın teknik direktörü Hüseyin Çimşir'in Ndiaye'yi kalıcı olarak takımında tutmak istediği belirtildi.

Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Senegalli orta saha için Trabzonspor'un Çimşir faktörüyle istekli olduğu savunuldu. Trabzonspor'un kısa bir süre içinde Stoke City ile Badou Ndiaye konusunu görüşmek için istekli olduğu da kaydedil di. Ndiaye, sezonun ikinci yarısında Trabzonspor'da 13 resmi maça çıktı; 1 gol atıp 4 asist yaptı. (Skorer)







