Trabzonspor, Badou Ndiaye için gözünü kararttı

Şampiyonluk yarışında çok daha iddialı duruma gelmek için devre arasında en az 2-3 tane nokta atışı transfer yapmayı planlayan Trabzonspor’da 1 numaralı hedef Badou Ndiaye...

Bir süredir oyuncu cephesiyle temasta olan Bordo-Mavili yönetim, kulübü Stoke City’nin de şartlarını sordu. İngiliz ekibi, yarım sezon kiralama ücreti olarak 1 milyon Euro istedi. Ndiaye’nin Türkiye’de ciddi bir pazarının olduğunu bilen Stoke City, şimdilik tok satıcı rolünde.

Ndiaye ise 6 aylık maaş olarak 1.5 milyon Euro talep ediyor. Toplamda ortaya çıkan 2.5 milyon Euro’luk rakamı çok bulan Trabzonspor Yönetimi, bu işi 1.5 milyon Euro seviyelerine bitirmek amacında.

İşte diğer 3 mevki...

Hem oyuncuyla hem de İngiliz ekibiyle kıran kırana pazarlıklar sürüyor.

Ocak ayı gelmeden bu transfer için prensip anlaşmasına varmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, sonrasında sol bek, sağ kanata da takviye yapacak. Duruma göre bir de stoper alınması gündemde.