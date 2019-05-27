Bordo-mavililerin, Çaykur Rizespor forması giyen ve sözleşmesi Mısır’ın Pyramids takımında olan 22 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Azubuike’yi transfer etmek istediği iddia edildi.

Güneş’te yer alan habere göre; Trabzonspor, ilk etapta 1 milyon Euroluk satın alma teklifi yapacak. Bunun kabul görmemesi durumunda ise oyuncu kiralanmaya çalışılacak.

Teknik Direktör Ünal Karaman’ın da bu oyuncu için olumlu rapor sunduğu Azubuike’nin de Bordo-Mavili formayı giyme konusunda çok istekli olduğu aktarıldı. Genç futbolcu geçen yaz Yeni Malatyaspor’dan Mısır’a 2 milyon euro bonservisle transfer olmuştu.