Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor maç sonucu: 0-2

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, kendi sahasında alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı.

Geçtiğimiz hafta Galatasaray'a yenilerek zirve yolunda önemli bir yara alan Bordo Mavililer, maçın 29'uncu dakikasında Aldülkadir Ömür'le çok net bir pozisyondan yararlanamadı.

Caleb Ekuban'ın pasında ceza sahasının sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya gelen Abdülkadir'in vuruşunda Haydar Yıldız topu kornere çeldi.

Golsüz eşitlikle sona eren ilk devrenin ardından ev sahibi takım, ikinci yarının hemen başında penaltı kazandı. Kronometreler 46'ıncı dakikayı gösterirken Ekuban, Welinton Souza'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi.

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49'uncu dakikada topun başına geçen Hugo Rodallega'nın denediği Panenka penaltısı üst direkten geri döndü. Kolombiyalı golcü, dönen topu ağlara gönderse de filelere giden bu vuruş gol değeri kazanmadı. Yıldız isim, böylece bu sezon kullandığı 7 penaltının 4'ünü kaçırmış oldu.

Kaçan penaltıdan yalnızca 2 dakika sonra Djalma Campos'un sol kanattan sürüklediği atakta topla buluşan Papiss Cisse, Antalyaspor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

68'de sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda bir kez daha sahneye çıkan Cisse, skoru ﻿﻿﻿﻿﻿2-0'a getirdi ve mücadelenin skorunu tayin etti. Bu sonuçla Trabzonspor 33 puanda kalırken Alanyaspor ise puanını 28'e çıkardı.

Maçtan Dakikalar

19. dakikada Sosa’nın pasında sağ çaprazda topla buluşan Rodallega’nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Haydar’da kaldı.

29. dakikada Ekuban’ın uzun pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Abdülkadir Ömür’ün vuruşunda kaleci Haydar meşin yuvarlağı kornere çeldi.

44. dakikada Yusuf Yazıcı’nın pasında ceza sahası sol çaprazında buluşan Ekuban’ın vuruşunda top kaleci Haydar’da kaldı.

47. dakikada Welinton’un Ekuban’ı ceza sahası içinde düşürmesi sonucu karşılaşmanın hakemi Suat Arslanboğa, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Rodallega, panenka denemesinde top üst direkten oyun alanına geri döndü. Topu takip eden Rodallega'nın şutu filelere gitse de hakem faul nedeniyle golü geçerli saymadı.

51. dakikada topla birlikte sağ çaprazdan ceza sahasına giren Campos'un pasında kale sahası içindeki Cisse meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

68. dakikada Aytemiz Alanyaspor’un sağ taraftan kullandığı korner atışında savunmadan seken topu önünde bulan Cisse, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2

81. dakikada Hüseyin’in hatasında topla buluşan Efecan'ın şutu kaleci Arda'dan döndü. Ardından Cisse’nin vuruşunda ise direkten dönün topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

90. dakikada orta sahadan aldığı topla birlikte ceza sahası içine giren Ozan Tufan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Arda'dan döndü.

Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor ilk 11'ler

Trabzonspor: Arda Akbulut, Kamil Ahmet Çörekçi (67' Zargo Toure), Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Vahid Amiri, Jose Sosa, Yusuf Yazıcı (80' Berkay Sefa Kara), Abdülkadir Ömür (60' Abdülkadir Parmak), Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban, Hugo Rodallega

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yıldız, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Ozan Tufan, Baiano, Papiss Cisse (89' Josef Sural), Lucas Villafanez (87' Junior Fernandes), Welinton Souza, Djalma Campos (90+2' Taha Yalçıner), Steven Caulker, Cenk Ahmet Alkılıç

Hakem: Suat Arslanboğa

Sarı Kartlar: Welinton Souza (14'), Ceyhun Gülselam (36'), Vahid Amiri (60')