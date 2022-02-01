Trabzonspor , bu sezon ilk golü yediği 8 lig maçını kaybetmezken, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Son olarak Galatasaray deplasmanında müthiş bir geri dönüşe imza atan Fırtına’da, kaleci Uğurcan Çakır yaptığı kurtarışlarla gecenin adamı olmuştu.

Bordo Mavililer’in kaptanı, maçların özellikle son bölümlerini bir başka oynuyor. İstatistiklere bakıldığında da, bu durum net şekilde ortaya çıkıyor. Öyle ki Trabzonspor, ligde maçların son 15 dakikalık bölümlerinde hiç gol yemedi. Avrupa’nın üst düzey ligleri dikkate alındığında, bunu başarabilen başka bir takım yok! Beinsports’un verilerine göre; Trabzonspor’u birer golle Sevilla, Porto, Marsilya, Mainz ve Napoli takip ediyor. 75 ile 90. dakikalar arasında Liverpool, A.Bilbao, Krasnodar ve Feyenoord ise ikişer gol yiyen takımlar.





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