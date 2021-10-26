Sezona müthiş başlayan ve 10 maç sonunda liderlik koltuğuna kurulan Tr abzonspor, en yakın rakibine 4 puan fark attı. Abdullah Avcı yönetiminde emin adımlarla yoluna devam eden Fırtına’nın bu başarısı, Avrupa’nın üst düzey liglerine bakıldığında daha da anlam kazanıyor. İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya, Fransa, Hollanda ve Belçika’da aynı başarıyı gösterebilen sadece 4 kulüp var. Bunlar; Liverpool, Milan, Napoli ve Freiburg...

Sadece 2 lider var

Premier Lig’de Liverpool, 9 maçta 6 galibiyet ve 3 beraberlik ile 21 puan topladı ve Chelsea’nin ardından ikinci sırada yer alıyor. İtalya’d a Milan ile Napoli 9 hafta sonunda 25’e r puanda zirveyi paylaşıyor. Bundesliga’da sezonun flaş takımı Freiburg ise 5 galibiyet, 4 beraberlikle 3.’lük koltuğunda oturuyor. Ye nilgisiz 5 ekip arasında liderlik koltuğunda oturan sadece iki ekip var; Trabzonspor ile Napoli.

Yeni bir rekor gelebilir

Sadece Süper Lig ’e değil, Avrupa’ya da damga vuran Trabzonspor, gelecek maçlarda bu unvanını koruyup, zirvede farkı açmak istiyor. Cuma günü Rize ile karşılaşacak olan Fırtına, sonrasında Beşiktaş ’a konuk olacak ve ardından milli araya girilecek. Süper Lig’de geçen sezondan bu yana toplamda 22 karşılaşmada bileği bükülmeyen Karadeniz ekibinin, kulüp tarihindeki en uzun serisi, 1978/1979’daki 29 maçlık kaybetmeme serisi.

Aslıhan Çil