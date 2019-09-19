Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Getafe'ye 1-0 mağlup oldu. Ev sahibine galibiyeti getiren tek golü 18'inci dakikada Rodriguez kaydederken, bu sonuçla bordo mavililer gruptaki ilk maçından puansız ayrıldı. Fırtına'nın milli eldiveni Uğurcan Çakır, gösterdiği performansla maça damga vurdu, skorun artmasını önledi. C Grubu'nda oynanan diğer maçta İsviçre temsilcisi Basel, Rus ekibi Krasnodar'ı rahat geçti ve sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

C Grubu puan durumu

1- Basel / 3 puan

2- Getafe / 3 puan

3- TRABZONSPOR / 0 puan

4- Krasnodar - 0 puan

Trabzonspor Avrupa Ligi fikstürü

Trabzonspor'un maç programı:

19 Eylül Perşembe:

19.55 Getafe-Trabzonspor: 1-0

3 Ekim Perşembe:

22.00 Trabzonspor-Basel

24 Ekim Perşembe:

22.00 Trabzonspor-Krasnodar

7 Kasım Perşembe:

20.55 Krasnodar-Trabzonspor

28 Kasım Perşembe:

18.50 Trabzonspor-Getafe

12 Aralık Perşembe:

20.55 Basel-Trabzonspor



