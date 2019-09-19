Trabzonspor Avrupa Ligi puan durumu | Trabzonspor kaçıncı sırada? C Grubu puan durumu
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki ilk maçında Getafe'ye 1-0 yenildi. Fırtına'nın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, yaptığı kurtarışlarla maça damga vuran isim oldu. Gruptan oynanan diğer maçta Basel, Krasnodar'ı 5-0'la geçti. Bu sonuçların ardından Basel liderlik koltuğunda oturdu. Trabzonspor'un C Grubu'ndaki puan durumunu ve fikstürü hazırladık.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Getafe'ye 1-0 mağlup oldu. Ev sahibine galibiyeti getiren tek golü 18'inci dakikada Rodriguez kaydederken, bu sonuçla bordo mavililer gruptaki ilk maçından puansız ayrıldı. Fırtına'nın milli eldiveni Uğurcan Çakır, gösterdiği performansla maça damga vurdu, skorun artmasını önledi. C Grubu'nda oynanan diğer maçta İsviçre temsilcisi Basel, Rus ekibi Krasnodar'ı rahat geçti ve sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.
C Grubu puan durumu
1- Basel / 3 puan
2- Getafe / 3 puan
3- TRABZONSPOR / 0 puan
4- Krasnodar - 0 puan
Trabzonspor Avrupa Ligi fikstürü
Trabzonspor'un maç programı:
19 Eylül Perşembe:
19.55 Getafe-Trabzonspor: 1-0
3 Ekim Perşembe:
22.00 Trabzonspor-Basel
24 Ekim Perşembe:
22.00 Trabzonspor-Krasnodar
7 Kasım Perşembe:
20.55 Krasnodar-Trabzonspor
28 Kasım Perşembe:
18.50 Trabzonspor-Getafe
12 Aralık Perşembe:
20.55 Basel-Trabzonspor