Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Bordo- Mavililer’e menacerler aracılığıyla yeni bir öneri gelmişti. Rusya Ligi ekiplerinden Rostov forması giyen 23 yaşındaki merkez orta saha Daniil Utkin, Trabzonspor ’a önerilmişti.





Kulübün transfer komitesinin izlediği isimler arasında yer alan genç oyuncu için kararı beklenen teknik direktör Abdullah Avcı, ilk değerlendirmesinde Utkin’e olumlu baktı.

Avcı, ekibiyle oyuncunun durumunu detaylı olarak analiz edip ardından kesin fikrini yönetime bildirecek. Bu arada Bordo-Mavili idarecilerin de Rus futbolcunun maliyeti konusunda çalışma başlattığı öğrenildi.

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Utkin, 1998 doğumludan genç olduğu için artı 1 yabancı kontenjanına uyuyor. Trabzonspor’da 24 yaşından genç yabancı futbolcu bulunmadığı için bu kontenjan boş.



